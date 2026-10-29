Một học sinh tử vong nghi do ăn nhầm lá ngón

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 28-10, trong lúc chơi tại khu vực đồi gần Trường liên cấp xã Hùng Sơn, hai học sinh người Cơ Tu đã hái một loại lá nghi là lá ngón ăn thử.

Sau đó, cả hai trở lại trường và có biểu hiện ngộ độc. Trong đó, một em có biểu hiện nôn ói, còn em T.T.M.H. (13 tuổi, trú thôn Glao) rơi vào tình trạng tím tái.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã phối hợp với các lực lượng chức năng huy động phương tiện đưa hai em đến cấp cứu tại Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn. Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ 50 cùng ngày, em T.T.M.H. đã tử vong. Em học sinh còn lại hiện đang được chăm sóc tại Trạm Y tế Quân dân y xã Hùng Sơn.

Lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn nhận định, có thể lá ngón mọc xen lẫn với các loại cây rừng khác khiến các em nhầm lẫn, dẫn đến sự việc đau lòng. Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình học sinh tử vong lo hậu sự. Công an xã Hùng Sơn đang phối hợp với nhà trường tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.