Một học sinh lớp 8 ở Cà Mau bị bạn đánh phải nhập viện

Theo báo cáo nhanh của UBND phường Tân Thành, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 16 giờ ngày 5/11, tại con hẻm cạnh một trường THCS trên địa bàn (khu vực hẻm Cái Tràm Lớn). Hai học sinh liên quan là H.Đ.K. và C.H.G.H., cùng học lớp 8.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, mâu thuẫn xuất phát từ việc K. nói H. không viết bài, không làm bài mà chép bài của bạn.

Bực tức trước lời nói này, H. đã dùng chân đạp vào người, dùng tay đánh 6 lần vào người và mũ bảo hiểm K. đang đội rồi rời khỏi hiện trường.

Học sinh lớp 8 bị bạn đánh phải nhập viện (Ảnh cắt từ clip đăng trên MXH)

Sau vụ việc, K. bị chấn thương phần mềm, có biểu hiện đau đầu, đau lưng, không có vết thương hở và đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi.

Ngay trong ngày, nhà trường đã mời phụ huynh hai học sinh đến làm việc để nắm tình hình, phối hợp giải quyết. Gia đình K. đề nghị Công an phường cùng nhà trường phối hợp giáo dục học sinh có hành vi đánh bạn.

Trước sự việc trên, UBND phường Tân Thành chỉ đạo Công an phường phối hợp với nhà trường tiếp tục xác minh, làm việc với hai gia đình và các học sinh liên quan sau khi K. xuất viện; đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe, tâm lý của học sinh bị đánh.

Địa phương cũng yêu cầu nhà trường tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn; chú trọng quản lý, giáo dục học sinh có biểu hiện vi phạm nội quy, chủ động phòng ngừa bạo lực học đường, không để xảy ra những vụ việc tương tự.