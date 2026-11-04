Một học sinh lớp 7 tại TP Hồ Chí Minh được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Đây là sự ghi nhận đối với những thành tích nổi bật của Cát Tường trong thi đấu thể dục Aerobic, góp phần mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.

Trong năm 2026, Cát Tường liên tiếp đạt thành tích cao tại các giải đấu quốc tế. Tại Suzuki World Cup 2026 diễn ra ở Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 4, em xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng. Riêng ở nội dung đơn nữ (IW 12-14), Cát Tường giành Huy chương Vàng, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển Thể dục Aerobic Việt Nam với tổng cộng 5 huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Tiếp đó, tại Giải vô địch Thể dục Aerobic châu Á tổ chức ở Philippines vào tháng 8/2026, em tiếp tục thi đấu ấn tượng, giành thêm 2 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc.

Tạ Ngọc Cát Tường phối hợp nhịp nhàng và ăn ý cùng hai đồng đội Trần Anh Thịnh và Nguyễn Ngọc Gia Thương (nội dung 3 ba người, nhóm tuổi 12 - 14) đã đem về Huy chương Vàng.

Theo Trường THCS Minh Đức, Tạ Ngọc Cát Tường là học sinh đầu tiên của nhà trường được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn là nguồn động viên đối với các thế hệ học sinh trong học tập, rèn luyện và theo đuổi đam mê.

Cát Tường bén duyên với bộ môn Aerobic từ năm 5 tuổi. Gần như toàn bộ tuổi thơ của em gắn với những giờ tập luyện và thi đấu. Để có được những tấm huy chương quốc tế, em đã trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ.

Tạ Ngọc Cát Tường mang về Huy chương Vàng nội dung Đơn nữ.

Bên cạnh lịch tập luyện dày đặc, Cát Tường vẫn duy trì việc học tập tại trường. Sự đồng hành của gia đình, thầy cô và bạn bè là nguồn động viên để em cân bằng giữa học tập và thể thao, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê.

Dù đạt nhiều thành tích trên đấu trường quốc tế, khi trở về trường, Cát Tường vẫn là cô học trò hồn nhiên, gần gũi, tích cực tham gia các hoạt động và phong trào thể thao của nhà trường.

Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực và thành tích của nữ vận động viên trẻ. Thành công của Cát Tường cũng cho thấy tinh thần kiên trì, kỷ luật và quyết tâm theo đuổi ước mơ, trở thành tấm gương truyền cảm hứng không chỉ cho học sinh Trường THCS Minh Đức mà cho học sinh nhiều trường khác.