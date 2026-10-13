Một hoạt động ý nghĩa của doanh nhân TP.HCM nhân ngày 13/10

Nhắc nhớ trách nhiệm của doanh nhân

Sáng 13/10/2026, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM, đoàn đại biểu doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động diễn ra nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2026) và 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2026).

Cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM thể hiện tinh thần tri ân, đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân xứ Nghệ đối với sự phát triển của Thành phố mang tên Người.

Dẫn đầu đoàn có ông Phan Đình Tuệ - Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM, cùng các ủy viên Ban Chấp hành và đông đảo doanh nhân tiêu biểu.

Sự hiện diện của các doanh nhân trong ngày kỷ niệm mang ý nghĩa tri ân vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời nhắc nhớ về trách nhiệm của doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tiếp nối lời căn dặn của Bác đối với giới Công Thương

Ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công Thương Việt Nam, khẳng định vai trò của giới kinh doanh trong công cuộc kiến thiết quốc gia.

Bức thư ra đời trong những ngày đầu của nước Việt Nam độc lập, thể hiện sự quan tâm của Người đối với hoạt động kinh tế và sự đóng góp của doanh nhân vào lợi ích chung của đất nước.

Trải qua 81 năm, tinh thần ấy vẫn mang ý nghĩa đối với các thế hệ doanh nhân Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế không ngừng đổi mới, doanh nghiệp không chỉ thực hiện mục tiêu sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng đời sống và đóng góp nguồn lực cho xã hội.

Trong không khí trang nghiêm tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao của Người. Hoạt động cũng là dịp để mỗi doanh nhân nhìn lại hành trình phát triển của doanh nghiệp, củng cố ý thức về đạo đức kinh doanh, tinh thần phụng sự cộng đồng và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Đối với TP.HCM - trung tâm kinh tế lớn của cả nước, sự năng động, sáng tạo và tinh thần dấn thân của cộng đồng doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực phát triển. Việc tham gia các hoạt động tri ân, hướng về truyền thống cũng góp phần bồi đắp giá trị văn hóa doanh nhân, gắn thành công trong kinh doanh với trách nhiệm xã hội.

Doanh nhân Nghệ Tĩnh phát huy tinh thần cần cù, vượt khó

Trong đoàn đại biểu dâng hoa, sự tham gia của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM thể hiện tinh thần gắn kết của cộng đồng doanh nhân xa quê, cùng hướng về những giá trị chung của dân tộc.

Ông Bùi Văn Liệu - Chủ tịch Hội đồng QT, Tổng Giám đốc Hào Hiệp Group, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM, cho biết việc cùng đoàn đại biểu doanh nhân, doanh nghiệp Thành phố tham gia lễ dâng hoa là hoạt động có ý nghĩa đối với tập thể Hội và các hội viên.

Theo ông Liệu, các doanh nhân quê hương xứ Nghệ đang sinh sống, lập nghiệp tại TP.HCM cần tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của người Nghệ Tĩnh. Trên mảnh đất mang tên Bác, mỗi doanh nghiệp cần nỗ lực nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu uy tín và đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của sự đoàn kết, kết nối giữa các doanh nhân đồng hương. Thông qua hoạt động của Hội, các hội viên có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và hỗ trợ nhau trong kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chung của cộng đồng doanh nghiệp Thành phố.

Hướng tới chặng đường phát triển mới

Tại buổi lễ, đại diện đoàn doanh nhân, doanh nghiệp TP.HCM bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo; giữ vững đạo đức kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh đổi mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và cả nước.

Đối với Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM, hoạt động dâng hoa lần này còn hướng tới Đại hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM nhiệm kỳ VI (2026–2031), dự kiến diễn ra ngày 6/11/2026.

Đây là dấu mốc để Hội tiếp tục củng cố tổ chức, phát huy vai trò kết nối hội viên và tăng cường sự đồng hành giữa cộng đồng doanh nhân Nghệ Tĩnh với môi trường kinh doanh của Thành phố.

Trong bối cảnh môi trường kinh doanh liên tục thay đổi, việc tăng cường liên kết, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng hợp tác có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Với cộng đồng doanh nhân Nghệ Tĩnh, sự gắn kết giữa các hội viên còn góp phần phát huy nguồn lực đồng hương, tạo thêm cơ hội hợp tác và đóng góp cho địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

Lễ dâng hoa khép lại trong không khí trang nghiêm, thành kính. Từ hoạt động tri ân giàu ý nghĩa, các doanh nhân tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội, lấy uy tín, đạo đức và tinh thần cống hiến làm nền tảng.

Đó cũng là cách cộng đồng doanh nhân hôm nay tiếp nối tinh thần bức thư Bác Hồ gửi giới Công Thương Việt Nam: nỗ lực phát triển hoạt động kinh doanh, đóng góp cho nền kinh tế và chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển.