Miss Charm 2026 chính thức diễn ra tại Việt Nam, quy tụ dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các người đẹp đã bắt đầu chuẩn bị, tham gia những hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thi.

Mới đây, thông tin Miss Charm Indonesia gặp chấn thương trong quá trình tập luyện thu hút sự chú ý của khán giả. Đại diện Indonesia tại cuộc thi năm nay là Gisela Belicia Alma Thesalonica.

Theo thông tin từ ban tổ chức, người đẹp không may gặp sự cố trong lúc tập luyện. Ngay sau đó, đội ngũ Miss Charm đã nhanh chóng sắp xếp phương tiện và hỗ trợ đưa cô đến bệnh viện để thăm khám, kiểm tra sức khỏe với sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Miss Charm Indonesia gặp chấn thương phải ngồi xe lăn.

Hình ảnh Miss Charm Indonesia tạm thời phải ngồi xe lăn khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Dù gặp chấn thương và phải hạn chế việc di chuyển, người đẹp vẫn giữ tinh thần lạc quan, nguồn năng lượng tích cực. Cô nhận được sự quan tâm, động viên từ ban tổ chức cũng như các thí sinh đang đồng hành tại cuộc thi.

Phía ban tổ chức Miss Charm chia sẻ: "Trong khoảnh khắc khó khăn này, toàn thể gia đình Charm luôn ở bên cạnh, dành cho cô tình yêu thương, sự động viên và hỗ trợ hết mình. Chúng tôi tin rằng tình cảm và nguồn năng lượng tích cực từ người hâm mộ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô trên hành trình hồi phục".

Người đẹp đến từ Indonesia vẫn giữ tinh thần tích cực dù vừa gặp chấn thương.

Miss Charm 2026 diễn ra từ ngày 16/11 đến 5/12 tại Việt Nam. Cuộc thi quy tụ các đại diện nhan sắc quốc tế, cùng tham gia nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước đăng cai. Trong những ngày tranh tài, các thí sinh sẽ có cơ hội thể hiện vẻ đẹp, tài năng, sự tự tin cũng như hiểu biết về văn hóa và những giá trị cộng đồng.

Đêm chung kết Miss Charm 2026 dự kiến được tổ chức tại TP.HCM, đánh dấu chặng cuối của hành trình tìm kiếm chủ nhân mới cho chiếc vương miện. Đương kim hoa hậu Anna Blanco đến từ Venezuela sẽ trao lại danh hiệu cho người kế nhiệm.

Trước đó, người đẹp Venezuela đã nhận được sự chú ý khi đăng quang Miss Charm, trở thành đại diện tiếp tục hành trình quảng bá thông điệp về vẻ đẹp và sự giao thoa văn hóa của cuộc thi.