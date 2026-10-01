Một Hoa hậu Hoàn vũ công khai có bầu ở tuổi 28

Celeste Cortesi là Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022, từng đại diện quốc gia này chinh chiến tại Miss Universe 2022. Người đẹp gây chú ý với nhan sắc lai Tây Ban Nha - Italia - Philippines cùng vóc dáng quyến rũ và phong cách tự tin.

Mới đây, Celeste Cortesi chính thức xác nhận đang mang thai ở tuổi 28. Nàng hậu đăng tải loạt hình ảnh ghi lại hành trình bầu bí, đồng thời có những chia sẻ chân thành về những thay đổi cô đã trải qua trong thời gian qua.

Celeste Cortesi mang thai ở tuổi 28.

Trong chia sẻ mới nhất, Celeste Cortesi cho biết đây không phải là "phiên bản xinh đẹp nhất" của cô, nhưng người đẹp vẫn quyết định công khai những hình ảnh chân thực về thai kỳ. Cô viết: "9 tháng mang trong mình em bé. Chỉ một vài người biết được phiên bản dễ tổn thương nhất của tôi - những điều mà tôi hiếm khi thể hiện ra".

Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022 thừa nhận mang thai là một trong những trải nghiệm khó khăn và khiến cô phải đối diện với nhiều cảm xúc nhất về tinh thần. Có thời điểm, Celeste Cortesi rơi xuống trạng thái sức khỏe tinh thần tồi tệ nhất và nhiều ngày nghĩ rằng: "Mình không thể làm được điều này".

Người đẹp cho biết cô từng trải qua cảm giác buồn bã, tuyệt vọng, lo âu, trầm cảm và đôi lúc là sự cô đơn đến choáng ngợp. Tất cả diễn ra trong lúc cô vẫn cố gắng giữ sức khỏe, chăm sóc bản thân, đối mặt với những thử thách và cân bằng nội tiết tố, điều mà cô thừa nhận từng đánh giá thấp.

Những thay đổi ấy cũng thể hiện rõ trên làn da, tâm trạng và cơ thể của Celeste. Cô từng nhìn thấy một phiên bản của chính mình mà bản thân gần như không nhận ra. Có những ngày, nàng hậu gặp khó khăn khi nhìn vào gương và cảm thấy mình vẫn là chính mình.

Hoa hậu Hoàn vũ chia sẻ về những thay đổi trong quá trình mang thai.

Từ hành trình này, Celeste Cortesi bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc dành cho những người mẹ. Cô nhắn nhủ rằng dù đang đối mặt với bất kỳ thử thách nào, các bà mẹ đều mạnh mẽ và có thể vượt qua. Điều giúp cô lấy lại tinh thần chính là nghĩ về những gì cơ thể mình đang làm để nuôi dưỡng, bảo vệ và giúp em bé S. lớn lên.

"9 tháng mang em trong bụng và bằng một cách nào đó, em cũng đã nâng đỡ mẹ. Em bé đã lớn lên bên trong tôi, trong khi theo nhiều cách, tôi cũng trưởng thành hơn", Celeste tâm sự.

Hiện tại, nàng hậu cho biết cô háo hức chờ đón một phiên bản mới của chính mình, khỏe và mạnh mẽ hơn cũng như sẵn sàng trở thành mẹ.

Chia sẻ của Celeste Cortesi về quá trình mang thai nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới nàng hậu, đồng thời dành lời động viên trước những chia sẻ chân thật về hành trình làm mẹ. Không ít khán giả cho rằng việc Celeste lựa chọn công khai những khoảnh khắc đời thường giúp công chúng có góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống phía sau ánh hào quang của một hoa hậu.

Nhiều khán giả chúc mừng đến Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2022.

Celeste Cortesi sinh năm 1998, sở hữu vẻ đẹp lai Tây Ban Nha - Italia - Philippines, gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật. Trước khi đăng quang Miss Universe Philippines 2022, cô từng đại diện Philippines tham dự Miss Earth 2018 và lọt Top 8.

Tại Miss Universe 2022, Celeste Cortesi không giành được thành tích. Kết quả này từng khiến một bộ phận khán giả Philippines thất vọng, bởi trước đó các đại diện Philippines có chuỗi thành tích lọt nhóm chung cuộc kéo dài nhiều năm.

Dù không đạt thành tích tại Miss Universe, Celeste Cortesi vẫn duy trì sức hút tại quê nhà. Nhan sắc lai nổi bật, phong cách thời trang táo bạo cùng sự tự tin giúp cô tiếp tục nhận được sự quan tâm của công chúng. Giờ đây, nàng hậu chuẩn bị bước sang một chương mới khi lần đầu làm mẹ.

Người đẹp có nhan sắc lai 3 dòng máu, từng thi Miss Universe.