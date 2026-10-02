Một hoa hậu đình đám tái hôn ở tuổi 62

Mới đây, ngày 28/9, Hoa hậu châu Á đầu tiên-Lê Yến San xuất hiện trong chương trình Đô thị thịnh hành của TVB và chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Khi được hỏi chuyện tình cảm, nữ diễn viên 62 tuổi cho biết đang hạnh phúc bên bạn trai và hai người đã lên kế hoạch tái hôn vào năm 2027.

Lê Yến San xác nhận sẽ tái hôn vào năm sau. Ảnh: TVB.

Lê Yến San từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Năm 1985, bà đăng quang cuộc thi Hoa hậu châu Á lần đầu tiên do ATV tổ chức. Sau cuộc thi, người đẹp nhanh chóng được nâng đỡ và trở thành một trong những nữ diễn viên chủ lực.

Chỉ một năm sau khi đăng quang, Lê Yến San được giao vai chính trong Tây Thi (1986). Đây cũng là lần đầu tiên bà đảm nhận vai nữ chính. Trong phim, Lê Yến San hóa thân thành Tây Thi, bên cạnh Phan Chí Văn trong vai Phạm Lãi và Bạch Bưu đảm nhận vai Phù Sai.

Dù khi ấy chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, vẻ ngoài của Lê Yến San được đánh giá phù hợp với hình tượng mỹ nhân cổ trang. Vai diễn trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp và được khán giả nhớ đến nhiều năm sau đó.

Theo Ming Pao Weekly, Lê Yến San từng được cư dân mạng Trung Quốc gọi là “Tây Thi đẹp nhất màn ảnh”. Danh xưng này cũng gắn với tên tuổi bà trong nhiều năm.

Sau Tây Thi, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Thành Cát Tư Hãn, Mãn Thanh thập tam hoàng triều, 97 Biến sắc long. Những năm gần đây, bà trở lại màn ảnh TVB qua các vai phụ trong Bằng chứng thép 4, Mái ấm gia đình, Pháp ngôn nhân và một số phim khác.

Lê Yến San từng nổi tiếng với vai Tây Thi trong bộ phim cùng tên của ATV năm 1986. Ảnh: ATV.

Về chuyện kết hôn, Lê Yến San tiết lộ cô và bạn trai quen biết nhau hơn 20 năm và trong thời gian dài chỉ duy trì mối quan hệ bạn bè. Những năm gần đây, cả hai trở nên gần gũi hơn rồi phát triển tình cảm.

Khi được hỏi về chuyện kết hôn, nữ diễn viên tỏ ra e thẹn nhưng không giấu được niềm vui. Bà xác nhận: "Năm sau sẽ kết hôn". Theo Lê Yến San, chuyện tình cảm đến khá tự nhiên, giống như một sự sắp đặt của duyên phận. Theo TVB, bạn trai hiện tại được các con của Lê Yến San yêu mến. Nữ diễn viên cho biết các con không phản đối chuyện cô tái hôn, thậm chí thường xuyên dành lời khen cho bạn trai của mẹ.

Lê Yến San và bạn trai.

Trước khi đến với cuộc hôn nhân này, Lê Yến San từng kết hôn với diễn viên Lưu Vĩnh vào năm 1992 và có một con trai, một con gái. Cuộc hôn nhân rạn nứt vào năm 2000 và đến năm 2004, hai người chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Cô từng xin lệnh của tòa án nhằm ngăn chồng tiếp xúc với mình và các con.

Sau ly hôn, Lê Yến San một mình nuôi hai con trưởng thành. Hiện con gái lớn của cô đã lập gia đình, trong khi con trai hoàn thành chương trình học ngành tâm lý học tội phạm tại Anh. Nữ diễn viên cũng đã lên chức bà ngoại.

Khi các con có cuộc sống riêng, bà cũng có thêm thời gian dành cho bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn với Ming Pao Weekly, Lê Yến San từng cho biết việc các con trưởng thành khiến bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn và có thể tập trung nhiều hơn cho công việc diễn xuất.

Lê Yến San chọn cuộc sống bình yên bên các con.

Ở tuổi 62, Lê Yến San vẫn duy trì công việc diễn xuất, đồng thời tận hưởng cuộc sống bên con cháu. Giờ đây, nữ diễn viên chuẩn bị bước vào một chương mới của cuộc đời và đón nhận tình yêu theo cách bình dị hơn.