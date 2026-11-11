Một hoa hậu bỏ thi Miss Universe 2026, lý do gây xót xa

Miss Universe 2026 đang chính thức khởi động mùa mới, diễn ra ở Puerto Rico với sự tham gia của đông đảo người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, Miss Universe năm nay bất ngờ đón nhận thông tin không vui khi một đại diện phải rút lui vì sự cố ngoài ý muốn. Đó là Ana-Maria Babau, người đẹp đến từ Bulgaria.

Miss Universe Bulgaria phải bỏ thi Miss Universe 2026. (Ảnh IGNV)

Cụ thể, theo Hola, mới đây tổ chức Miss Universe Bulgaria chính thức thông báo Ana-Maria Babau không thể tiếp tục tham gia Miss Universe 2026 sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp quốc tế, đặc biệt khi thời điểm xảy ra sự cố chỉ cách vài ngày trước khi cuộc thi diễn ra.

Trong thông báo được đăng tải, tổ chức Miss Universe Bulgaria bày tỏ sự tiếc nuối trước sự cố bất ngờ của đại diện nước này. Theo đó, Ana-Maria đã trải qua nhiều tháng chuẩn bị nghiêm túc, dành nhiều tâm huyết để sẵn sàng bước lên sân khấu Miss Universe 2026 tại Puerto Rico. Tuy nhiên, một biến cố không mong muốn đã khiến hành trình chinh phục chiếc vương miện của cô phải dừng lại.

Đại diện tổ chức Bulgaria cho biết: "Do một vụ tai nạn ô tô, Hoa hậu Hoàn vũ Bulgaria Ana-Maria hiện không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia đêm chung kết sắp tới".

Thông tin khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối bởi người đẹp đã dành thời gian dài chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế, nhưng cuối cùng lại không thể hiện thực hóa mục tiêu của mình.

Đáng chú ý, phía Bulgaria nhấn mạnh sức khỏe và sự an toàn của đại diện luôn được đặt lên hàng đầu, quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu hay chiếc vương miện nào. Trong thời điểm hiện tại, điều tổ chức mong muốn nhất là Ana-Maria được chăm sóc chu đáo, có thời gian nghỉ ngơi và sớm hồi phục sau tai nạn.

Bên cạnh đó, tổ chức Miss Universe Bulgaria cũng kêu gọi người hâm mộ dành sự cảm thông, thấu hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của Ana-Maria cùng gia đình trong giai đoạn khó khăn. Những lời động viên, chia sẻ tích cực được xem là nguồn cổ vũ tinh thần dành cho người đẹp lúc này.

Dù không thể tiếp tục hành trình tại Miss Universe 2026, Ana-Maria vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ đơn vị nắm giữ bản quyền quốc gia. Phía Bulgaria khẳng định cô vẫn là Hoa hậu Hoàn vũ Bulgaria 2026 trong lòng người dân nước này, đồng thời là biểu tượng của vẻ đẹp, nghị lực và phẩm giá. Ban tổ chức cũng gửi lời động viên, bày tỏ niềm tin rằng những ngày tháng tốt đẹp vẫn đang chờ đợi người đẹp phía trước.

Khán giả tiếc nuối khi người đẹp không thể tham gia Miss Universe 2026 vì bị tai nạn.

Ana-Maria Babau năm nay 27 tuổi. Hiện tại, những chi tiết cụ thể liên quan đến vụ tai nạn vẫn chưa được tiết lộ. Sự cố được cho là xảy ra vài ngày trước khi cô chuẩn bị lên đường đến Puerto Rico để tham gia các hoạt động chính thức của Miss Universe 2026.

Việc Ana-Maria bất ngờ rút lui trở thành một trong những thông tin đáng tiếc trước thềm mùa giải kỷ niệm 75 năm của Miss Universe. Dẫu vậy, thay vì đặt nặng kết quả tại đấu trường nhan sắc, người hâm mộ lúc này đều mong nàng hậu đến từ Bulgaria sớm vượt qua biến cố, ổn định sức khỏe và trở lại với cuộc sống thường ngày.