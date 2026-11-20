Các chuyên gia phân tích trên thị trường vũ khí đã so sánh hai hệ thống phòng không "mang tính biểu tượng" bao gồm S-400 Triumf của Nga và Patriot của Mỹ trong một phép tính duy nhất nhằm đưa ra chi phí cho việc bảo vệ bầu trời.

Nhưng cần lưu ý, không có bảng giá chính thức nào được nhà sản xuất đăng tải công khai cho các hệ thống phòng không, vì vậy các nhà phân tích thường sử dụng những con số ước tính thông qua một số hợp đồng thương mại đã biết.

Theo ghi nhận, một tiểu đoàn S-400 Triumf được định giá 500 triệu USD, trong khi một hệ thống Patriot hoàn chỉnh có giá khoảng 1,1 tỷ USD, tức là tổ hợp tên lửa phòng không của Nga có giá thành thấp hơn khoảng 2,2 lần so với hệ thống do Mỹ chế tạo.

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Mỹ, hệ thống Patriot tự thân chiếm khoảng 400 triệu USD trong tổng chi phí, con số này bao gồm radar, bệ phóng và thiết bị điều khiển.

Đáng chú ý là để đạt trạng thái chiến đấu, cần bổ sung 690 triệu USD nữa được dành cho đạn tên lửa đánh chặn. Điều này có nghĩa là tên lửa đắt hơn cả radar và bệ phóng cộng lại.

Một tên lửa đánh chặn mục tiêu đạn đạo PAC-3 MSE ước tính có giá khoảng 4,1 triệu USD. Cơ cấu giá cả này khiến chi phí cuối cùng của hệ thống Patriot cao hơn đáng kể so với con số thoạt nhìn ban đầu.

Trong khi đó, các nguồn tin của hãng thông tấn RBC News trước đây từng đề cập đến việc Nga chào bán cho Thổ Nhĩ Kỳ một tiểu đoàn hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf với giá 500 triệu USD.

Con số này trùng khớp với giá trị của một tiểu đoàn S-400 trong tính toán được cung cấp bởi trang The War Zone và được dùng làm điểm khởi đầu cho những phép tính so sánh.

Điều này đã cho thấy một hệ thống Patriot có giá thành tương đương với 2 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-400 Triumf. Đây là một lập luận thuyết phục trên thị trường vũ khí, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt để giành đơn đặt hàng từ các nước thứ ba.

Nhưng vẫn phải nhấn mạnh một lần nữa, chưa có thông tin chính thức nào xác nhận giá thành S-400 Nga bán cho Thổ Nhĩ Kỳ được công bố, mới chỉ có ấn phẩm RBC News đưa tin.

Hơn nữa, bản thân thông số chi phí vẫn chỉ là ước tính bởi chưa có bảng giá công khai từng thiết bị hay đạn dược, cho nên bất kỳ con số nào trong lĩnh vực này đều có thể gây tranh cãi.

Tuy nhiên chính những phép so sánh như vậy góp phần quan trọng đối với định hình nhận thức về hệ thống phòng không trong mắt người mua tiềm năng, và do đó ảnh hưởng đến các hợp đồng thực tế sau này.