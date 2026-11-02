Một “hệ sinh thái” giao thông hiện đại, đồng bộ

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, trong đó giai đoạn 1 sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2026 này có công suất 25 triệu hành khách/năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Với tầm nhìn chiến lược, Đảng, Nhà nước, Quốc hội chủ trương song song đầu tư xây dựng sân bay, còn đầu tư đồng bộ các tuyến đường kết nối về đường bộ, đường sắt đô thị… đảm bảo hiệu quả hoạt động tối ưu của sân bay. Đến nay, với nỗ lực từ Trung ương và địa phương, trong đó có thành phố Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, 2 hướng tuyến dự kiến tiếp cận sân bay đã nên hình nên vóc, đang được tăng tốc “về đích” để đảm bảo tiến độ vận hành chung. Bên cạnh đó, ngoài tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, còn có các dự án metro kết nối giữa 2 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành đang được triển khai đầu tư xây dựng nhằm nâng cao năng lực lưu thông, kết nối giữa 2 đô thị lớn trong vùng.

Người dân cả nước, đặc biệt là người dân Đồng Nai đang rất mong chờ đến cuối tháng 12-2026, vận hành chuyến bay đầu tiên ở Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khoảng gần 2 tháng nữa, trên bầu trời những chuyến bay sải cánh nhịp nhàng, mở ra không gian rộng lớn để kết nối thành phố Đồng Nai với thế giới; dưới mặt đất là một “hệ sinh thái” giao thông hiện đại vận hành đồng bộ, trơn tru, mạch lạc. Đó không là viễn cảnh xa xôi mà là thực tiễn đang tiến gần đến đích, là công trình được xây đắp nên từ tư duy, tầm nhìn, khát vọng của Đảng ta, là sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân. Đích đến cuối cùng của những công trình - dự án trọng điểm này chính là để phục vụ người dân, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Càng tự hào với công cuộc hiện thực hóa khát vọng công nghiệp hóa - hiện đại hóa ngành giao thông vận tải, mỗi người dân càng tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước sẽ đưa Việt Nam vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới phồn vinh, thịnh vượng và hạnh phúc.