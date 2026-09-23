Một hành trình, nhiều trải nghiệm

Liên kết điểm đến

Sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng, từ những vùng chè nổi tiếng, vườn quốc gia, cảnh quan núi rừng đến các điểm nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, Phú Thọ có nhiều điều kiện để hình thành những sản phẩm du lịch liên kết. Thay vì du khách chỉ đến một địa điểm rồi trở về trong ngày, các điểm đến được kết nối thành hành trình sẽ tạo thêm thời gian để khám phá, nghỉ dưỡng và trải nghiệm.

Một hành trình có thể bắt đầu từ những đồi chè xanh mướt ở Long Cốc rồi đến Vườn Quốc gia Xuân Sơn để khám phá hệ sinh thái rừng, tìm hiểu đời sống cộng đồng, sau đó nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng tại Thanh Thủy hoặc Kim Bôi, thưởng thức các món ăn đặc trưng và trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái, Mường tại các bản du lịch cộng đồng. Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng, nhưng khi được kết nối sẽ tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh, đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một chuyến đi.

Du khách khám phá cảnh quan thiên nhiên xã Long Cốc.

Trong xu hướng du lịch hiện nay, nhu cầu trải nghiệm của du khách ngày càng đa dạng. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ và du khách đến từ các đô thị lớn mong muốn chuyến đi kết hợp nhiều hoạt động như ngắm cảnh, chụp ảnh, tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực, nghỉ dưỡng, trải nghiệm sản xuất và giao lưu với người dân địa phương.

Thực tế tại xã Mai Châu cho thấy, sức hút của loại hình du lịch kết hợp đang ngày càng rõ nét. Riêng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, xã đón trên 1.200 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Con số này cho thấy du lịch không còn là hoạt động mang tính thời vụ đơn lẻ mà đang từng bước trở thành một hướng phát triển kinh tế gắn với khai thác những giá trị sẵn có của địa phương.

Tại xóm Nhót, hoạt động du lịch cộng đồng đang tạo thêm sức sống. Trưởng xóm Hà Văn Bình cho biết: “Xóm có 270 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu, trong đó 96% là đồng bào dân tộc Thái. Những năm gần đây, một số hộ đã mạnh dạn phát triển dịch vụ homestay, phục vụ nhu cầu lưu trú và trải nghiệm của du khách. Hiện xóm có gần 20 hộ làm dịch vụ homestay. Nhiều hộ dân có thu nhập từ dịch vụ du lịch khoảng 300-500 triệu đồng/năm”.

Điều đáng chú ý là du lịch ở xóm Nhót không chỉ dừng lại ở dịch vụ lưu trú. Du khách đến đây có thể tham quan, trải nghiệm cuộc sống của người dân, thưởng thức ẩm thực địa phương, tìm hiểu phong tục, văn hóa của đồng bào Thái. Chính những trải nghiệm gần gũi ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng mà các sản phẩm du lịch đơn thuần tham quan khó có được.

Gia tăng giá trị du lịch

Cùng gia đình đến xóm Nhót để trải nghiệm, chị Nguyễn Thị Hồng Liên, thành phố Hà Nội cho biết, điều hấp dẫn đối với gia đình chị là không gian yên bình, cảnh quan tự nhiên và cơ hội được trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa. Thay vì chỉ tham quan trong thời gian ngắn, gia đình có thể nghỉ lại, thưởng thức món ăn địa phương và tìm hiểu thêm về văn hóa dân tộc Thái.

Những trải nghiệm như vậy đang góp phần thay đổi cách thức khai thác du lịch ở các địa phương. Nếu trước đây cảnh quan thiên nhiên thường được xem là tài nguyên chính để thu hút khách, thì hiện nay văn hóa, ẩm thực, đời sống cộng đồng và các hoạt động trải nghiệm đang trở thành những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của điểm đến.

Từ Mai Châu, có thể hình dung rõ hơn hướng phát triển này khi kết nối với các sản phẩm du lịch khác trong khu vực. Một hành trình có thể kết hợp trải nghiệm bản làng, khám phá cảnh quan, thưởng thức ẩm thực và nghỉ dưỡng. Du khách có thể dành thời gian tại các điểm du lịch cộng đồng ở xã Pà Cò, Mai Hạ, Mai Châu, sau đó kết nối với các điểm nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng tại Kim Bôi.

Ở chiều ngược lại, du khách đến Phú Thọ có thể bắt đầu hành trình bằng việc khám phá những đồi chè Long Cốc, tiếp tục tham quan Vườn Quốc gia Xuân Sơn, trải nghiệm văn hóa bản địa, thưởng thức các món ăn đặc trưng rồi nghỉ dưỡng, tắm khoáng nóng tại Thanh Thủy. Các trải nghiệm bổ trợ cho nhau, tạo nên hành trình đa dạng thay vì chuyến đi chỉ tập trung vào một điểm đến.

Khách du lịch trải nghiệm không gian văn hóa, cảnh quan tại xã Pà Cò.

Đặc biệt, du lịch cộng đồng nếu được phát triển đúng hướng còn góp phần bảo tồn văn hóa. Những nếp nhà sàn, trang phục, tiếng nói, phong tục, lễ hội, nghề truyền thống và các món ăn đặc trưng của đồng bào không chỉ được gìn giữ mà còn trở thành một phần của sản phẩm du lịch. Người dân vừa là chủ thể văn hóa, vừa trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ du lịch.

Để phát huy hiệu quả mô hình này, việc xây dựng các tour, tuyến liên kết cần được thực hiện bài bản hơn, trong đó xác định rõ thế mạnh của từng điểm đến và xây dựng sản phẩm bổ trợ cho nhau. Cùng với đó là nâng cao chất lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, đội ngũ làm du lịch cộng đồng; tăng cường quảng bá trên các nền tảng số; xây dựng bản đồ và thông tin hành trình để du khách dễ dàng lựa chọn.

Từ một đồi chè đến một khu rừng, từ bản làng đến suối khoáng, từ bữa cơm dân dã đến những trải nghiệm văn hóa bản địa, mỗi điểm đến đều có thể trở thành một mắt xích trong hành trình khám phá Phú Thọ. Một hành trình nhiều trải nghiệm không chỉ giúp du khách có chuyến đi phong phú hơn mà còn mở rộng cơ hội sinh kế cho người dân, tạo thêm giá trị cho tài nguyên bản địa, từng bước hình thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu, sức cạnh tranh và khả năng giữ chân du khách lâu hơn.