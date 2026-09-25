Một hành động đẹp vì động vật hoang dã và đa dạng sinh học

Ngày 25/9, UBND phường Thuận An, Tp. Huế phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Người dân tự nguyện giao nộp động vật hoang dã

Nhận được tin báo từ người dân, UBND phường Thuận An đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm Tp. Huế, Công an phường, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và Tổ dân phố Tân Mỹ tổ chức tiếp nhận cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể Diều núi, tên khoa học Nisaetus nipalensis

Cá thể động vật hoang dã được ông Hồ Bảo Lực, trú tại số 74 Kinh Dương Vương, phường Thuận An, thành phố Huế, tự nguyện giao nộp.

Qua xác định, đây là cá thể Diều núi, tên khoa học Nisaetus nipalensis, thuộc nhóm IIB theo Thông tư số 85/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025, có trọng lượng 1,2 kg.

Chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Diều núi có tình trạng sức khỏe ổn định. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thuận An sẽ hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Diều núi có tình trạng sức khỏe ổn định.

Việc người dân chủ động thông báo và tự nguyện giao nộp động vật hoang dã có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Mỗi cá thể động vật hoang dã được bảo vệ không chỉ có giá trị riêng mà còn góp phần duy trì sự cân bằng của hệ sinh thái.

Trong bối cảnh bảo vệ đa dạng sinh học ngày càng gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững, sự tham gia của cộng đồng có vai trò quan trọng. Từ những hành động cụ thể như không săn bắt, không mua bán, không nuôi nhốt trái quy định và chủ động giao nộp các cá thể động vật hoang dã, ý thức bảo vệ thiên nhiên từng bước được lan tỏa trong xã hội.

Gìn giữ đa dạng sinh học cho tương lai

Từ trường hợp cá thể Diều núi được tự nguyện giao nộp tại phường Thuận An, thông điệp về trách nhiệm cộng đồng đối với thiên nhiên tiếp tục được lan tỏa. Khi chính quyền, lực lượng chức năng và người dân cùng phối hợp, công tác bảo tồn đa dạng sinh học sẽ có thêm nền tảng vững chắc.

Bảo vệ từng cá thể động vật hoang dã hôm nay cũng là góp phần gìn giữ hệ sinh thái cho ngày mai. Đây là một trong những hành động thiết thực để xây dựng môi trường sống hài hòa với thiên nhiên, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học và hướng tới một nền phát triển xanh, bền vững./.

Bảo vệ động vật hoang dã cũng chính là bảo vệ hệ sinh thái và không gian sống của con người. Những loài chim săn mồi trong tự nhiên góp phần duy trì cân bằng sinh thái, qua đó hỗ trợ sự ổn định của các quần thể sinh vật và môi trường tự nhiên.