Sự cố xảy ra chiều 16/11 (giờ Mỹ, sáng 17/11 giờ Việt Nam), ảnh hưởng đến hoạt động khởi hành của United Airlines.

Trong phản hồi hành khách trên mạng xã hội X, hãng hàng không có trụ sở tại Chicago xác nhận hệ thống bị gián đoạn trên diện rộng, đồng thời xin lỗi về những bất tiện và cho biết các nhóm kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục hoạt động.

Theo bản ghi của Hiệp hội Phi công hàng không (ALPA) được ABC News tiếp cận, sự cố trên ảnh hưởng đến nhiều ứng dụng phục vụ phi công, bao gồm hệ thống liên lạc và nhắn tin của tổ bay.

Hãng United Airlines cũng gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin trọng lượng cuối cùng của máy bay trước khi khởi hành, một dữ liệu phục vụ kiểm tra điều kiện cất cánh an toàn. Ảnh: USA Today

USA Today dẫn dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho biết, United Airlines ghi nhận 554 chuyến chậm và 22 chuyến bị hủy. Đến chiều tối cùng ngày, United Airlines thông báo đã khắc phục sự cố công nghệ.

United Airlines khẳng định sự cố không ảnh hưởng đến các máy bay đang trên không hoặc những chuyến thuộc mạng bay khu vực United Express. Hãng cũng cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy vụ việc liên quan đến an ninh mạng. Hành khách được khuyến nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay qua ứng dụng hoặc website của hãng.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh hàng không Mỹ vẫn đang khắc phục hậu quả từ đợt gián đoạn trước đó.

Hôm 13/11, trục trặc trong mạng lưới của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã dẫn đến lệnh tạm dừng cất cánh trên toàn quốc kéo dài nhiều giờ, khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy hoặc chậm. Đến chiều 16/11, FlightAware vẫn ghi nhận hơn 340 chuyến bị hủy và hơn 5.000 chuyến chậm trên toàn nước Mỹ, theo ABC News.