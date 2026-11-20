Từ những trải nghiệm đời thường, gia đình Đại sứ có thêm góc nhìn về một Hà Nội năng động, đang chuyển mình theo hướng xanh và bền vững. Đây cũng là lĩnh vực mở ra nhiều tiềm năng hợp tác giữa Hà Nội và Copenhagen.

“Tôi thích sự sôi động, những cơ hội mà thành phố mang lại, đời sống văn hóa và ẩm thực. Tôi thích cả khu phố cổ lẫn những khu vực hiện đại”, Đại sứ Đan Mạch Lina Gandløse Hansen chia sẻ với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Lina Gandløse Hansen. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Ấn tượng với sự phát triển của Hà Nội

Trước khi nhận nhiệm vụ Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, bà Lina Gandløse Hansen đã ba lần đến đất nước hình chữ S. Trong bốn năm đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại Bộ Ngoại giao Đan Mạch, phụ trách lĩnh vực thương mại và đầu tư, Việt Nam là quốc gia bà đến thăm nhiều nhất. Những chuyến đi ấy giúp bà gặp gỡ các đối tác, tìm hiểu môi trường kinh doanh và bước đầu cảm nhận nhịp sống tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Nhưng lần trở lại này mang ý nghĩa riêng khi bà cùng hai con trai sinh đôi tuổi thiếu niên bắt đầu cuộc sống tại một thành phố mà trước đây gia đình chỉ có dịp ghé thăm. Đại sứ Lina Gandløse Hansen kể, cả nhà chưa nói được nhiều tiếng Việt, nhưng đều cảm thấy sự nồng hậu của người dân.

Sống tại đây, Đại sứ Lina nhận thấy sự đổi khác nhanh chóng của diện mạo đô thị: “Có thời gian tôi chỉ rời Hà Nội vài ngày mà khi về đã thấy thay đổi kinh ngạc. Đâu đâu cũng thấy công trường xây dựng, đó là tốc độ phát triển vô cùng ấn tượng”.

Nhịp sống ấy mang đến những trải nghiệm mới cho gia đình Đại sứ, trong đó có sở thích đi xe máy khám phá thành phố của hai cậu con trai. Những trải nghiệm giản dị ấy góp phần tạo nên hành trình khám phá Hà Nội đầy thú vị của gia đình bà.

Em Trịnh Nam Phong, lớp 6V0, Trường THCS Kim Giang, Hà Nội, với tác phẩm đoạt giải cuộc thi “Đan Mạch trong mắt em” 2026 - cuộc thi thường niên được tổ chức cho trẻ em Việt Nam từ năm 2016. Ảnh: Kiều Thoan Thu

“Tôi coi trọng việc tự mình trải nghiệm cuộc sống, gặp gỡ, trò chuyện với người dân để hiểu sâu hơn về thành phố và đất nước này, thay vì chỉ tìm hiểu qua những chuyến công tác hay hoạt động chính thức”, Đại sứ Lina chia sẻ.

Bà cũng mong người Đan Mạch nhìn Việt Nam rộng hơn hình ảnh một điểm đến du lịch với bãi biển đẹp, thời tiết dễ chịu và ẩm thực hấp dẫn. Theo Đại sứ, sự phát triển kinh tế và công nghệ cùng tốc độ lớn mạnh của doanh nghiệp Việt Nam là những khía cạnh cần được giới thiệu nhiều hơn tới công chúng các nước Bắc Âu.

Kết nối Hà Nội - Copenhagen trong phát triển đô thị xanh

Từ câu chuyện về một thành phố đang thay đổi nhanh chóng, Đại sứ dành sự quan tâm tới khả năng kết nối giữa Hà Nội và Copenhagen, với kỳ vọng hợp tác giữa các thành phố có vai trò quan trọng bên cạnh quan hệ chính trị, thương mại và giao lưu nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (thứ tư từ trái sang) trong chuyến thăm và làm việc tại Copenhagen tháng 10-2026. Ảnh: Sở Ngoại vụ

Hà Nội và Copenhagen thúc đẩy hợp tác giữa hai thủ đô Ngày 20-10-2026 tại Copenhagen, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gặp và trao đổi với Thị trưởng Copenhagen Sisse Marie Welling, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà Thủ đô Bắc Âu này có thế mạnh. Hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ trên cơ sở kế thừa Thỏa thuận hợp tác ký năm 2013. Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng trân trọng mời Thị trưởng và đoàn đại biểu Chính quyền Thủ đô Copenhagen thăm Hà Nội để trao đổi các chương trình phối hợp cụ thể. Bà Sisse Marie Welling vui vẻ nhận lời mời, đồng thời thống nhất giao cơ quan chuyên môn hai bên rà soát, cập nhật và gia hạn các thỏa thuận hợp tác, phù hợp với tình hình và định hướng trong thời gian tới.

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đều là thành viên Mạng lưới các thành phố tiên phong về ứng phó với biến đổi khí hậu (C40), cùng với Copenhagen. Diễn đàn gồm 96 thành phố trên thế giới nhằm trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về phát triển đô thị, kinh tế tuần hoàn và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đại sứ kỳ vọng sự tham gia của các thành phố sẽ tăng cường liên kết, triển khai các sáng kiến chung trong những lĩnh vực cùng quan tâm.

Với Hà Nội, những nội dung này gắn trực tiếp với yêu cầu nâng cao chất lượng môi trường sống, quản lý tài nguyên và tổ chức không gian đô thị trong quá trình phát triển. Vì vậy, Đại sứ cho rằng “kinh nghiệm của Copenhagen có thể giúp Hà Nội tham khảo để nghiên cứu giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế”.

Tác phẩm đoạt giải cuộc thi vẽ tranh "Đan Mạch trong mắt em" 2026 của em Sùng Quang Huy, lớp 3A5, Trường Tiểu học Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, nêu bật tình bạn Việt Nam - Đan Mạch. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đại sứ Lina bày tỏ phấn khởi trước định hướng mới trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch, đặc biệt là hai nước dành sự quan tâm tới vai trò của chính quyền địa phương trong thúc đẩy các chương trình phát triển xanh. Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Đan Mạch, được thông qua nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10-2026, khuyến khích các địa phương xây dựng chương trình, dự án và sáng kiến thí điểm về phát triển đô thị xanh, chuyển đổi năng lượng, giao thông xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch trải qua chặng đường 55 năm. Ảnh: Kiều Thoan Thu

Đại sứ Lina nhấn mạnh rằng hợp tác giữa hai thành phố cần tiếp tục được phát triển trên cơ sở những mối quan tâm chung và khả năng đóng góp của mỗi bên, do đó cần duy trì trao đổi và tìm kiếm những lĩnh vực có thể phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Trên cương vị Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, bà cũng là cầu nối đưa hình ảnh, tiềm năng và những chuyển động của Hà Nội đến gần hơn với các đối tác Đan Mạch, góp phần mở rộng cơ hội hợp tác hai bên.