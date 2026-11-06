Một Hà Nội chủ động hội nhập và những cánh cửa mở từ London

Làm việc với ngành Tài chính về kết quả triển khai nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành.