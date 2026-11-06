Một Hà Nội chủ động hội nhập và những cánh cửa mở từ London
Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh của đoàn đại biểu thành phố Hà Nội từ ngày 30/10 đến 4/11/2026 tập trung thúc đẩy hợp tác trên ba lĩnh vực trọng tâm: du lịch, giáo dục - đào tạo và đổi mới sáng tạo; đồng thời kết nối đội ngũ trí thức người Việt tại Anh, góp phần cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/mot-ha-noi-chu-dong-hoi-nhap-va-nhung-canh-cua-mo-tu-london/7570.html