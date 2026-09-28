Một góc Việt Nam giữa mùa Thu Brussels

Màn múa lân khai mạc thu hút đông đảo trẻ em và người dân, trong đó có nhiều bạn bè Bỉ và quốc tế. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, từ cuối buổi sáng, rất đông gia đình người Việt đã tìm đến. Tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng chào hỏi bằng đủ giọng ba miền vang lên khắp nơi. Người quen tay bắt mặt mừng, người lạ nhanh chóng thành quen. Khoảng sân giữa lòng thủ đô nước Bỉ bỗng chốc hóa thành một “góc Việt Nam” ấm áp.

Sau màn múa lân khai mạc là phần các em nhỏ chờ đợi nhất: nhận quà Trung thu. Những gói quà trao tận tay, những gương mặt sáng bừng, những lời cảm ơn bằng tiếng Việt còn ngọng nghịu. Suốt buổi chiều, sân khấu nhỏ liên tục thay màu. Các em lớn biểu diễn nhảy múa, các em bé hơn chơi trò chơi. Đến phần ảo thuật, cả khoảng sân vỡ òa trong tiếng cười. Gần cuối chương trình, những tà áo dài lần lượt bước ra trong phần trình diễn của Câu lạc bộ Áo dài, rồi sân khấu nhường chỗ cho văn nghệ của người lớn.

Bên ngoài sân khấu, không khí cũng nhộn nhịp không kém. Một góc là bàn tô tranh do Câu lạc bộ Áo dài phụ trách, nơi các em cặm cụi chọn màu cho đèn lồng, cho Mặt Trăng, cho chú thỏ. Ngay cạnh đó, các bé được hướng dẫn làm đèn lồng. Góc khác là khu vẽ mặt. Những gương mặt nhỏ dần biến thành hổ, thành bướm, rồi chạy đi khoe khắp nơi. Không xa là góc đọc sách và kể chuyện tiếng Việt. Với bọn trẻ, đây đơn giản là một ngày chơi thỏa thích. Bé Emma, 7 tuổi, kể em thích hát, thích chơi, nhưng thích nhất là trò xích đu và trò chui vào những ngôi nhà nhỏ trong công viên. Cậu bé Jan, 8 tuổi, thì mê vẽ và tô màu.

Chính ở những góc nhỏ ấy, điều UGVB tâm đắc nhất năm nay được thể hiện rõ nhất: “Tiếng Việt quanh ta”. Ban tổ chức muốn đưa tiếng Việt đến với trẻ em không chỉ qua lớp học, mà qua bài hát, câu chuyện, trò chơi. Với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại Bỉ, nơi tiếng Pháp và tiếng Hà Lan chiếm phần lớn thời gian trong ngày, được nghe và nói tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên như vậy là điều quý giá. Trung thu vì thế không chỉ là dịp vui chơi, mà là dịp các em chạm vào văn hóa Việt bằng chính trải nghiệm của mình.

Ban tổ chức, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và chính quyền quận Ixelles chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên tham gia Ngày hội Gia đình – Tết Trung Thu 2026 của cộng đồng người Việt tại Bỉ, ngày 27/9. Ảnh: Lan Anh/PV TTXVN tại Bỉ

Chủ tịch UGVB Huỳnh Công Mỹ cho biết đây là một trong những hoạt động lớn nhất trong năm của Tổng hội, nhằm gắn kết cộng đồng và tạo cơ hội để bà con gặp gỡ nhau. Theo ông, điều quan trọng nhất là các cháu nhỏ sinh ra và lớn lên tại Bỉ có dịp hiểu thêm về truyền thống Việt Nam. Nhìn cách các em chạy nhảy, xúm quanh bàn tô màu hay reo lên trước những màn ảo thuật, có thể thấy các em rất thích.

Tham dự sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Nguyễn Hương Trà kể lại câu chuyện Trung thu để nói với bà con rằng đây là dịp đoàn viên. Theo Đại sứ, ngày lễ này càng có ý nghĩa khi được tổ chức ở nơi xa quê hương. Đó là dịp để cộng đồng hội tụ, gắn kết với nhau. Đó cũng là dịp gặp gỡ bạn bè Bỉ để hai bên hiểu nhau hơn, từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác gắn bó, sâu rộng hơn.

Chia sẻ với Đại sứ, ông Nabil Messaoudi, đại diện quận Ixelles, cho biết sự kiện thực sự là một ngày hội gia đình như Đại sứ vừa giải thích và đây là thời điểm mọi người dành nhiều thời gian hơn cho những người thân. Theo ông, đó không chỉ là gia đình theo nghĩa hẹp, mà là gia đình theo nghĩa rộng nhất, gia đình của những con người. “Tôi đã khám phá, đã quý mến, đã yêu cộng đồng Việt Nam. Vì vậy hôm nay, những lời đầu tiên của tôi xin hướng về các bạn. Cảm ơn, cảm ơn từ đáy lòng”, ông nhấn mạnh.

Quận Ixelles là đơn vị đồng hành và hỗ trợ tích cực cho ngày hội năm nay, bên cạnh sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức, tình nguyện viên và bà con trong cộng đồng. Trong dòng người đến chơi có cả những gương mặt người Bỉ và bạn bè quốc tế. Có người đi cùng gia đình Việt. Có người tình cờ đi qua công viên rồi dừng lại xem múa lân, nếm thử một món ăn, hỏi han về chiếc đèn ông sao trên tay một em nhỏ.

Từ phía các gian hàng, khói bếp bay lên nghi ngút. Mùi phở, mùi bún bò, bánh giò… quyện vào gió Thu khiến ai đi qua cũng phải chậm bước. Có gian bán những món thuần Việt quen thuộc. Có gian mang đến món pha trộn hương vị Việt – Bỉ, kết quả của hàng chục năm cộng đồng bén rễ nơi đây. Đông vui nhất là gian của chợ Việt Bio, nơi bày rau, trái cây và hoa Việt Nam. Nhiều người dừng lại thật lâu. Chỉ một mớ rau thơm đúng vị cũng đủ làm lòng người chùng xuống giữa một chiều Thu châu Âu.

Những chiếc đèn lồng nhiều màu sắc được chuẩn bị để trao cho các em nhỏ trong ngày hội Gia đình – Tết Trung Thu 2026. Ảnh: Duy Tùng/PV TTXVN tại Bỉ

Với một cộng đồng hơn 13.000 người sống rải rác khắp nước Bỉ, một ngày như Tết Trung thu là dịp hiếm hoi để mọi người cùng có mặt ở một chỗ. Và cũng là cách giản dị nhất để văn hóa Việt bước ra khỏi phạm vi cộng đồng. Nhiều người Việt tại Brussels cảm thấy tự hào khi thấy con mình hát tiếng Việt trên sân khấu, thấy người hàng xóm Bỉ gật gù khen món nem, thấy một tà áo dài đi qua giữa công viên châu Âu và nhiều ánh mắt dõi theo.

Ngày hội khép lại trong không khí quen thuộc: múa lân, phá cỗ, rước đèn. Một mùa trăng nữa lại đi qua ở Brussels, nhưng những nụ cười và sự gắn kết của ngày hôm nay thì vẫn còn ở lại.