Gian hàng Lạng Sơn giới thiệu nhiều món ăn truyền thống và sản vật đặc trưng, góp phần quảng bá văn hóa, ẩm thực xứ Lạng tới du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: Thảo Ngân)

Giới thiệu về gian hàng Lạng Sơn tại Liên hoan năm nay, bà Trần Thị Thu Lan cho biết, địa phương mang đến nhiều món ăn truyền thống như lợn quay, vịt quay, khau nhục, cháo hoa hồi, bánh ngải, bánh chưng và thạch đen.

Bên cạnh đó, những sản vật nổi tiếng của xứ Lạng như quế và hoa hồi cũng được trưng bày, góp phần giới thiệu sự phong phú trong văn hóa ẩm thực địa phương.

Bà Trần Thị Thu Lan, Giám đốc HTX Sản xuất dịch vụ nông lâm sản Bản Quyền Tràng Định, trả lời phỏng vấn TG&VN. (Ảnh: Trung Anh)

Thông qua các món ăn và sản vật đặc trưng, đại diện HTX mong muốn quảng bá rộng rãi hơn những hương vị của Lạng Sơn tới người dân Thủ đô cũng như bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để du khách có thêm cơ hội tìm hiểu về một vùng đất giàu bản sắc văn hóa ở khu vực Đông Bắc.

Đặc biệt, bên cạnh hoạt động giới thiệu ẩm thực, gian hàng còn trưng bày các ấn phẩm quảng bá của Sở Ngoại vụ và tỉnh Lạng Sơn về văn hóa, danh lam thắng cảnh và các điểm đến du lịch.

Qua đó, những trải nghiệm ẩm thực tại Liên hoan được gắn với hoạt động giới thiệu hình ảnh địa phương, góp phần khơi gợi sự quan tâm của du khách đối với vùng đất xứ Lạng.

“Con người Lạng Sơn rất yêu quý, quý mến khách. Khi đến với Lạng Sơn, chúng tôi luôn chào đón quý khách”, bà hào hứng chia sẻ.

Từ những món ăn truyền thống đến lời mời gọi chân thành ấy, Giám đốc HTX kỳ vọng du khách sẽ có thêm động lực đến Lạng Sơn, trực tiếp trải nghiệm ẩm thực, tìm hiểu đời sống văn hóa và tham quan những danh lam thắng cảnh của địa phương.

Một thành viên tại gian hàng Lạng Sơn trình diễn cách thổi còi nước hình chim, thu hút sự chú ý của khách tham quan Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026. (Ảnh: Trung Anh)

Đề cập ý nghĩa của Liên hoan đối với hoạt động quảng bá du lịch, bà Trần Thị Thu Lan cho rằng, sự kiện tạo cơ hội để Lạng Sơn nói riêng và các địa phương Việt Nam nói chung giới thiệu những giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc tới công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Trên cơ sở đó, đại diện đơn vị tham gia Liên hoan mong muốn những hoạt động giao lưu, quảng bá sẽ góp phần thúc đẩy xúc tiến du lịch, thu hút thêm du khách đến khám phá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa và những đặc sản nổi tiếng của Lạng Sơn.

Với những món ăn, sản vật đặc trưng cùng các tư liệu giới thiệu văn hóa, du lịch, gian hàng Lạng Sơn góp thêm một sắc màu riêng cho không gian Liên hoan Văn hóa Ẩm thực quốc tế 2026.

Đây cũng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh xứ Lạng, hướng tới mục tiêu đưa những giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.