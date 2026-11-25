Một giờ về phép trước ngày nằm lại chiến trường

Ngày 25/11, chính quyền xã Văn Hiến (Nghệ An) phối hợp với xóm Thượng Sơn 3, Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tất và gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan về nơi an nghỉ tại quê nhà.

Trong tiết trời se lạnh, hàng trăm người dân, thân nhân và đồng đội đứng dọc hai bên đường, lặng lẽ tiễn đưa người lính trở về sau 52 năm nằm lại chiến trường.

Liệt sĩ Nguyễn Tất Lan sinh năm 1954, tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Văn Hiến. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, ông phải nghỉ học từ lớp 7 để phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng. Lớn lên giữa ruộng đồng quê nhà, ông chăm chỉ làm ăn, tích cực tham gia hoạt động Đoàn và được bà con yêu quý.

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan.

Tháng 8/1973, khi vừa tròn 19 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, được biên chế vào đơn vị C13, D6, E2, F9 KB, mang quân hàm Hạ sĩ. Khi ấy, ông mới lập gia đình được 8 tháng. Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ vừa bắt đầu, những dự định về một mái ấm còn ở phía trước thì người chồng vào Nam chiến đấu.

Ba tháng sau ngày nhập ngũ, vợ ông sinh con trai đầu lòng. Nhận tin vợ sinh con, người lính trẻ được đơn vị tạo điều kiện về thăm nhà trong khoảng một giờ đồng hồ.

Một giờ ngắn ngủi, ông được gặp người vợ trẻ và nhìn ngắm đứa con còn đỏ hỏn. Có lẽ, trong khoảnh khắc ấy, người cha trẻ cũng ấp ủ biết bao dự định về ngày trở lại, về những tháng ngày được chứng kiến con khôn lớn. Nhưng cuộc gặp gỡ nhanh chóng kết thúc. Ông lại chia tay vợ con, tiếp tục hành quân ra chiến trường.

Anh Nguyễn Tất Minh (đi đầu), con trai liệt sĩ Nguyễn Tất Lan, xúc động tiễn đưa hài cốt cha về nơi an nghỉ tại quê nhà.

Đêm 28/7/1974, trong một trận đánh ác liệt, ông xung phong lên chốt, thực hiện nhiệm vụ chống trả đợt phản kích của quân địch thì trúng đạn. Giữa mưa lớn, địa hình hiểm trở và tình hình chiến đấu căng thẳng, đồng đội không thể kịp thời đưa ông lên tuyến sau. Người chiến sĩ trẻ hy sinh tại chốt, được đồng đội mai táng ở chiến trường.

Đón cha trở về sau 52 năm nằm lại chiến trường

Sau khi hy sinh, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương, nay thuộc TPHCM. Tuy nhiên, do hồ sơ từ những năm chiến tranh bị thất lạc, gia đình và đồng đội trải qua nhiều năm tìm kiếm nhưng chưa có thông tin rõ ràng về phần mộ.

Đến năm 2001, qua thông tin từ người quen ở quê trong quá trình tìm kiếm liệt sĩ, gia đình biết phần mộ của ông đã được tìm thấy. Niềm hy vọng đón người thân trở về quê nhà được thắp lên, song hành trình đoàn tụ vẫn phải chờ đợi thêm nhiều năm.

Sau 52 năm nằm lại chiến trường, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan trở về quê hương.

Trong khoảng thời gian ấy, người con trai duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Tất Lan - anh Nguyễn Tất Minh - đã trưởng thành, lập gia đình và có hai người con.

“Cha hy sinh khi tôi còn quá nhỏ, chưa kịp cảm nhận tình yêu thương, sự chăm sóc của cha. Hôm nay, sau hơn nửa thế kỷ mong đợi, gia đình đã được đón cha trở về quê hương. Đây là niềm an ủi lớn đối với gia đình”, anh Minh chia sẻ.

Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan được an táng tại Nghĩa trang họ tộc, khu vực Động Cồn Nổ, xã Văn Hiến. Từ nay, người thân có thể đến thăm viếng, thắp nén hương tưởng nhớ ông ngay trên mảnh đất quê nhà.

Hàng trăm người dân đứng hai bên đường giữa gió lạnh, lặng lẽ tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan về với đất Mẹ.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hiến, cho hay: “Việc tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Tất Lan thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', 'Đền ơn đáp nghĩa' của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây cũng là trách nhiệm trong công tác tri ân, chăm lo các gia đình chính sách, ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.