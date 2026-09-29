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Một giây xao nhãng, người đi xe máy lao vào đuôi ô tô

Người đi xe máy ngoái nhìn sang ngang, tông mạnh vào đuôi ô tô phía trước rồi ngã xuống đường. Vụ việc được camera ghi lại ngày 25/9 tại đường Vũ Quang, Hà Tĩnh.

Báo Xây Dựng
Gốc

Tuấn Nghĩa

Hạ Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/mot-giay-xao-nhang-nguoi-di-xe-may-lao-vao-duoi-o-to-192260928233142134.htm