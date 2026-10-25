Một gia đình hỗ trợ 260 triệu đồng xây dựng cầu Cốc Chè, xã Vĩnh Thông

Công trình được gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà, tổ 43, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, hỗ trợ kinh phí 260 triệu đồng.

Các đại biểu dự khởi công xây dựng cầu Cốc Chè, thôn Nam Sơn, xã Vĩnh Thông.

Thôn Nam Sơn hiện có 151 hộ dân thuộc 4 dân tộc Tày, Nùng, Dao và Kinh cùng sinh sống. Địa hình bị chia cắt, giao thông đi lại còn khó khăn, ảnh hưởng đến giao thương và đời sống của người dân. Vì vậy, việc xây dựng cầu Cốc Chè có ý nghĩa thiết thực, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương.

Công trình dự kiến thi công trong 60 ngày, do cộng đồng dân cư thôn Nam Sơn tham gia xây dựng trên cơ sở hồ sơ thiết kế được cơ quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt.

UBND xã có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật và phối hợp giám sát quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả sử dụng.

Công trình thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay của các tổ chức và nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ người dân vùng khó khăn xây dựng hạ tầng, cải thiện đời sống.

Các đại biểu tặng quà cho người nghèo, trẻ em mồ côi, người bị bệnh hiểm nghèo tại thôn Nam Sơn.

Tại chương trình, các đại biểu trao tặng 20 suất quà, gồm gạo và các nhu yếu phẩm cho 20 hộ nghèo, trẻ em mồ côi và các hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo.