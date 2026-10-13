Một Dương Mịch khí chất khác lạ mà cuốn hút

Gần đây, những hình ảnh của Dương Mịch tại một sự kiện trực tiếp đã được chia sẻ, cho thấy cô mang phong thái tựa như nữ chính phim Hàn. Cô vẫy tay chào ống kính với vẻ rạng rỡ. Bộ trang phục áo khoác màu camel kết hợp với váy ngắn đính sequin của Dương Mịch toát lên vẻ tinh tế đầy tự nhiên. Mái tóc bồng bềnh gợn sóng của cô tạo nên một khí chất đầy cuốn hút.

Trong khi đó, Dương Mịch vừa để tuột mất đề cử hạng mục 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' cho vai diễn Ninh Tú Tú trong Sinh vạn vật của lễ trao giải truyền hình Phi Thiên. Đây là một trong ba giải thưởng truyền hình lớn của Trung Quốc bên cạnh Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan. Việc Dương Mịch vắng mặt trong danh sách đề cử tiếp tục khiến hành trình tìm kiếm sự công nhận từ các giải thưởng chuyên môn của nữ diễn viên được bàn luận. Hình tượng Ninh Tú Tú trong Sinh vạn vật khác biệt so với những vai diễn thường thấy trước đây của cô, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng thể hiện tâm lý nhân vật. Điều này giúp Dương Mịch một lần nữa được đề cử 'Nữ diễn viên chính xuất sắc' tại Bạch Ngọc Lan năm 2026, sau khoảng 15 năm kể từ lần được chú ý ở hạng mục này trước đó. Tuy nhiên, cô không giành chiến thắng khi cạnh tranh với Dương Tử. Tại Kim Ưng, nữ diễn viên cũng không lọt vào nhóm năm gương mặt nổi bật nhất theo thông tin được cung cấp. Đến Phi Thiên, kết quả tiếp tục không như kỳ vọng. Như vậy, chỉ trong khoảng ba tháng, Dương Mịch liên tiếp bỏ lỡ cơ hội tại ba giải thưởng truyền hình lớn của Trung Quốc.