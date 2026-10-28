Một du khách nước ngoài tử vong khi đi tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang

Sáng 28-10, ông Nguyễn Trọng Vân, Chủ tịch UBND xã Suối Kiết (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận địa phương vừa tiếp nhận trường hợp một nam du khách nước ngoài tử vong khi đi trên tàu SE48.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ 15 phút ngày 27-10, tàu SE48 gồm 13 toa xuất phát từ ga Sài Gòn (TPHCM) đi ga Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Trên tàu có đoàn hơn 200 du khách Trung Quốc do Công ty CP Tập đoàn hữu nghị Việt Trung tổ chức đi du lịch tại Khánh Hòa.

Khoảng 0 giờ 49 phút ngày 28-10, hướng dẫn viên du lịch tại toa số 7 nhận được thông báo một du khách có biểu hiện bất thường. Người này là ông Q.X. (sinh năm 1958, quốc tịch Trung Quốc).

Theo thông tin xác minh ban đầu, ông Q.X. có biểu hiện nghi đột quỵ, ngừng tim và được bác sĩ của đoàn du lịch sơ cấp cứu ngay trên tàu.

Nhận tin báo, ban chỉ huy tàu SE48 cho tàu dừng đột xuất tại ga Suối Kiết, thôn Suối Mơ, xã Suối Kiết. Một nhân viên đường sắt cùng 2 hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ đưa ông Q.X. đến Trạm y tế xã Suối Kiết cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ trực xác định ông Q.X. đã tử vong trước khi được đưa đến trạm y tế.

Khoảng 1 giờ 18 phút cùng ngày, UBND xã Suối Kiết tiếp nhận tin báo về vụ việc từ trạm y tế. Công an xã Suối Kiết bố trí lực lượng bảo vệ thi thể tại trạm y tế, đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh thông tin cá nhân, làm việc với những người liên quan và lập hồ sơ để xử lý theo quy định.