Một dự án ở TP HCM dự kiến chi 5.580 tỷ bồi thường, giá đất có nơi vượt gần 340 triệu/m²

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, khi ghoàn thành được kỳ vọng góp phần giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, mở rộng không gian công cộng ven sông

UBND phường Xóm Chiếu (TP HCM) vừa công bố dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Theo dự thảo, dự án dự kiến thu hồi hơn 49 ha đất, với khoảng 171 trường hợp bị ảnh hưởng. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tạm tính hơn 5.581 tỷ đồng.

Một trong những điểm đáng lưu ý là mức giá đất cao nhất được đề xuất để tính bồi thường là hơn 338 triệu đồng/m², áp dụng đối với đất ở vị trí 1 trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ cầu Khánh Hội đến đường Lê Văn Linh, trong trường hợp thửa đất tiếp giáp một mặt tiền đường và một mặt hẻm.

Cùng đoạn đường này, đất ở vị trí 1 nhưng không thuộc trường hợp tiếp giáp một mặt tiền đường và mặt hẻm được đề xuất mức giá gần 329 triệu đồng/m².

Đối với đất ở vị trí 3, nằm trong hẻm rộng từ 3 m đến dưới 5 m và có độ sâu dưới 100 m, mức giá dự kiến gần 187 triệu đồng/m². Đất ở vị trí 4, hẻm rộng dưới 3 m và độ sâu dưới 100 m, có mức giá gần 155 triệu đồng/m².

Trên đoạn Nguyễn Tất Thành từ đường Lê Văn Linh đến đường Xóm Chiếu, đất ở vị trí 1 được đề xuất mức giá hơn 300 triệu đồng/m². Trường hợp tiếp giáp một mặt tiền đường và một mặt hẻm có mức hơn 310 triệu đồng/m².

Tại đường Hoàng Diệu, đoạn từ sát Cảng Sài Gòn đến đường Nguyễn Tất Thành, giá đất ở vị trí 1 được đề xuất hơn 254 triệu đồng/m²; trường hợp tiếp giáp một mặt tiền đường và một mặt hẻm là gần 265 triệu đồng/m².

Phối cảnh Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng.

Không chỉ đất ở, dự thảo cũng đưa ra đơn giá đối với các loại đất khác. Đất thương mại, dịch vụ trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ Lê Văn Linh đến Xóm Chiếu, được đề xuất hơn 208 triệu đồng/m².

Trong khi đó, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ tại vị trí 1 trên đoạn Nguyễn Tất Thành từ cầu Khánh Hội đến Lê Văn Linh có mức giá hơn 203 triệu đồng/m².

Theo dự thảo, việc bồi thường về đất được thực hiện bằng đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường, người dân sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể do Chủ tịch UBND phường Xóm Chiếu quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án.

Sau khi phương án bồi thường được phê duyệt và có hiệu lực, đơn vị thực hiện bồi thường phải chi trả tiền cho người có đất bị thu hồi trong vòng 30 ngày. Nếu chậm chi trả, người dân được thanh toán thêm khoản tiền tương ứng với mức tiền chậm nộp theo quy định.

Về tái định cư, dự thảo xác định có 147 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Trường hợp đủ điều kiện tái định cư nhưng có nhu cầu tự lo chỗ ở mới, ngoài tiền bồi thường về đất bằng tiền, người dân còn được hỗ trợ thêm khoản tương đương 5% giá trị bồi thường, hỗ trợ.

Nếu người dân bị thu hồi đất trước khi được bố trí nơi ở mới, mức hỗ trợ thuê nhà tạm cư được đề xuất là 8 triệu đồng/hộ/tháng đối với hộ có từ 4 nhân khẩu trở xuống. Hộ từ 5 nhân khẩu trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng, nhưng tối đa 24 triệu đồng/hộ/tháng.

UBND phường Xóm Chiếu cho biết đang niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư từ ngày 2 đến 12/10/2026 để các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan theo dõi, đóng góp ý kiến.

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng được đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT và được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2026.

Dự án khởi công ngày 1/7/2026, có quy mô khoảng 73,3 ha, tổng mức đầu tư 29.317 tỷ đồng, gồm 5 dự án thành phần. Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Bến Nhà Rồng thuộc Tập đoàn Sun Group là nhà đầu tư.

Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam, mở rộng không gian công cộng ven sông và phát huy giá trị lịch sử của khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.