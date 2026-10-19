Một dự án chung cư tại khu vực Bình Dương vừa được chuyển mục đích sử dụng hơn 3,3ha đất

UBND TP HCM vừa ban hành Quyết định cho phép CTCP Đầu tư Bất động sản Giang Nam chuyển mục đích sử dụng 33.494 m² đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để thực hiện dự án Khu căn hộ và dịch vụ thương mại Phú Gia Khiêm tại phường An Phú (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Theo quyết định, diện tích đất sau khi chuyển mục đích được phân bổ cho nhiều loại hình sử dụng. Trong đó, đất ở tại đô thị chiếm 27.887,9 m²; đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 2.478,9 m²; đất cây xanh 694,4 m² và đất giao thông thuộc hành lang an toàn đường bộ, phần lộ giới mở rộng là 2.432,8 m².

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày ký quyết định đến ngày 3/12/2069.

Về hình thức sử dụng, phần đất ở tại đô thị được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Đối với đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo, Nhà nước cho thuê đất và thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Phần đất giao thông thuộc hành lang an toàn đường bộ và đất cây xanh được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất. Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, sau đó bàn giao cho các cơ quan chuyên ngành quản lý theo quy định.

Theo quyết định của UBND TP HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Thuế TP HCM và các đơn vị liên quan xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính về đất đai cùng các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nếu có. Việc xác định phải bảo đảm tính đúng, tính đủ và không làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Cơ quan này cũng có trách nhiệm xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho CTCP Đầu tư Bất động sản Giang Nam; thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

Trong khi đó, Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và việc xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt.

Đối với chủ đầu tư, UBND TP HCM yêu cầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế khác nếu có; đồng thời bảo đảm năng lực tài chính và nguồn vốn đầu tư để triển khai dự án đúng tiến độ. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, dự án có thể bị thu hồi theo quy định.

Doanh nghiệp cũng phải sử dụng đất đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 4/5/2026 của UBND phường An Phú, đồng thời tuân thủ các quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Đáng chú ý, quyết định nêu rõ CTCP Đầu tư Bất động sản Giang Nam chỉ được triển khai xây dựng và kinh doanh dự án sau khi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, đồng thời đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Theo tìm hiểu, dự án Khu căn hộ và dịch vụ thương mại Phú Gia Khiêm trước đây có tên Khu nhà ở thương mại Giang Nam.

Chủ trương đầu tư dự án được UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận tại Công văn số 6191/UBND-KT ngày 3/12/2019. Đến ngày 30/6/2025, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu căn hộ và dịch vụ thương mại Phú Gia Khiêm của CTCP Đầu tư Bất động sản Giang Nam.

Ngày 4/5/2026, UBND phường An Phú tiếp tục phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án tại Quyết định số 950/QĐ-UBND.

Về CTCP Đầu tư Bất động sản Giang Nam có địa chỉ tại số 19/15, khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TP HCM. Doanh nghiệp hoạt động từ năm 2018, hiện do Đinh Thanh Tâm là người đại diện pháp luật. Ngoài ra, Đinh Thanh Tâm còn đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác như: CTCP Đầu tư TIC, CTCP Đầu tư Sơn Trà Beach, CTCP Đầu tư Nam Yên Bình Dương, CTCP Asia Gateway Capital…