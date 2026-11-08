Một đơn vị nắm 98,83% vốn, Hancorp (HAN) không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

HAN không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng

Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (Hancorp, mã ck: HAN) mới đây công bố thông tin, không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, tính đến ngày 30/9/2026, Hancorp có một cổ đông lớn là Bộ Xây dựng, sở hữu 98,83% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại 1,17% thuộc về 357 cổ đông không phải cổ đông lớn.

Với cơ cấu này, Hancorp cho biết doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15.

Lợi nhuận quý III tăng dù doanh thu giảm

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Hancorp ghi nhận doanh thu 494,3 tỷ đồng, giảm 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Dù doanh thu đi lùi, biên lợi nhuận gộp lại ghi nhận sự cải thiện đáng kể, tăng từ mức 5,6% lên 10,3%.

Về các khoản chi phí hoạt động, chi phí tài chính tăng 40,8% lên mức 20,22 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 36,1%, ghi nhận 34,25 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 22,2% về còn 6,53 tỷ đồng. Kết quả, Hancorp báo lãi sau thuế quý III đạt 6,06 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hancorp ghi nhận doanh thu 2.139,7 tỷ đồng, giảm 9,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,9 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,8% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm ở mức lớn. Trong 9 tháng, dòng tiền kinh doanh chính của Hancorp âm 615,2 tỷ đồng, cao hơn mức âm 360,04 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 29,48 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 342 tỷ đồng. Theo số liệu doanh nghiệp công bố, dòng tiền tài chính dương chủ yếu đến từ việc gia tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh.

Tính đến cuối quý III/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của công ty đạt 1.366,7 tỷ đồng, tăng 36,1%, tương ứng tăng 362,4 tỷ đồng so với số liệu đầu năm. Trong cơ cấu nợ, vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng chi phối với 1.165,4 tỷ đồng, phần còn lại 201,3 tỷ đồng là dư nợ vay dài hạn.

Về quy mô bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Hancorp tại ngày 30/9/2026 đạt 7.245,7 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 3.990,2 tỷ đồng, tương đương 55,07% tổng tài sản. Tiếp đó là hàng tồn kho với giá trị 1.628,6 tỷ đồng, chiếm 22,48%.