Một đơn vị mua bản quyền toàn bộ tác phẩm Kim Dung tại Việt Nam

Kim Dung (1924-2018) là nhà văn võ hiệp có ảnh hưởng sâu rộng trong văn học Trung Quốc. Ảnh: Oriental IC.

Sáng 5/11, Đông A thông báo về việc ký kết hợp đồng bản quyền xuất bản toàn bộ tác phẩm của nhà văn Kim Dung tại Việt Nam.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện đơn vị cho biết đây là kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu. Theo đơn vị, dự án sẽ lần lượt giới thiệu các sáng tác của nhà văn Trung Quốc đến độc giả trong nước, mở đầu bằng bộ Thiên long bát bộ gồm 5 tập, dự kiến phát hành vào tháng 12.

Đại diện Đông A nói dự án sẽ được đầu tư về nội dung, biên tập, thiết kế và chất lượng in ấn nhằm mang đến những ấn phẩm tương xứng với giá trị tác phẩm. Đây là dự án dài hơi, các đầu sách sẽ được giới thiệu lần lượt thay vì phát hành cùng lúc.

Theo đó, dự án bao gồm toàn bộ 15 tác phẩm võ hiệp của Kim Dung, được sáng tác trong giai đoạn 1955-1972. Trong đợt đầu, đơn vị dự kiến xuất bản 5 tác phẩm gồm Anh hùng xạ điêu, Thần điêu hiệp lữ, Ỷ thiên đồ long ký, Thiên long bát bộ và Tiếu ngạo giang hồ.

Các đầu sách đều sử dụng bản nhuận sắc do chính tác giả Kim Dung lúc sinh thời chỉnh sửa và hoàn thiện, lần lượt vào các năm 2003, 2005 và 2006. Bản quyền các tác phẩm do Ming Ho Publications Corporation Limited nắm giữ.

Thế giới kiếm hiệp vượt khỏi trang sách

Kim Dung (1924-2018) tên thật là Tra Lương Dung, sinh tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Ông là một trong những nhà văn võ hiệp có ảnh hưởng sâu rộng trong văn học Trung Quốc. Kim Dung là tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long ký, Thiên long bát bộ và Tiếu ngạo giang hồ.

Các sáng tác của Kim Dung xây dựng một thế giới võ hiệp rộng lớn với những cuộc phiêu lưu, ân oán giang hồ và hệ thống nhân vật có số phận, tính cách riêng biệt. Bên cạnh những màn tranh đấu võ công, tác phẩm của ông còn khai thác các chủ đề về tình yêu, tình bạn, lòng trung nghĩa, quyền lực và những lựa chọn của con người.

Sức ảnh hưởng của Kim Dung nằm ở sự hiện diện của thế giới nhân vật trong văn hóa đại chúng. Kim Dung đã tạo ra một dòng văn học riêng được gọi là "chưởng Kim Dung".

Những nhân vật như Lệnh Hồ Xung, Quách Tĩnh, Vi Tiểu Bảo hay Trương Vô Kị trở thành những hình tượng quen thuộc trong đời sống văn hóa.

Nhân vật Tiểu Long Nữ trong phim chuyển thể truyện của Kim Dung. Ảnh: Weibo.

Các tiểu thuyết này cũng nhiều lần được chuyển thể thành phim truyền hình và điện ảnh. Những tác phẩm như Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Ỷ thiên đồ long ký và Tiếu ngạo giang hồ có nhiều phiên bản chuyển thể.

Trong các tác phẩm, những cuộc tranh đấu giữa các môn phái và nhân vật không đơn thuần xoay quanh võ công hay quyền lực. Kim Dung thường đặt nhân vật trước những lựa chọn liên quan đến tình nghĩa, đạo đức, trách nhiệm và tình yêu. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp các câu chuyện của ông tiếp tục được độc giả tìm đọc qua nhiều thế hệ.

Gần 60 năm tác phẩm Kim Dung tại Việt Nam

Trước đây, tác phẩm của Kim Dung đã xuất bản tại Việt nam theo các hình thức khác nhau. Theo biên khảo Kim Dung giữa đời tôi của Vũ Đức Sao Biển, trong thập niên 1960-1970, khoảng 12 tác phẩm của Kim Dung đã được in tại Việt Nam. Các đầu sách gồm Thư kiếm ân cừu lục, Bích huyết kiếm, Anh hùng xạ điêu, Thần điêu đại hiệp, Tuyết Sơn phi hồ, Ỷ thiên đồ long ký, Thiên long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ và Lộc đỉnh ký.

Nhiều bản dịch từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung được giới thiệu ở Việt Nam. Ảnh: P.N.B.

Năm 1999, Công ty Văn hóa Phương Nam từng mua bản quyền xuất bản tác phẩm Kim Dung tại Việt Nam. Từ năm 2001, các tiểu thuyết võ hiệp của ông lần lượt được dịch lại, hiệu đính và phát hành qua những bản dịch mới. Các dịch giả tham gia chuyển ngữ tác phẩm gồm Cao Tự Thanh, Vũ Đức Sao Biển, Lê Khánh Trường, Đông Hải, Hoàng Ngọc...

Theo ông Nguyễn Hữu Hoạt, Phó chủ tịch HĐQT Công ty Văn hóa Phương Nam, đầu thập niên 1990, tác phẩm Kim Dung đã được lưu hành rộng rãi tại Việt Nam nhưng việc khai thác bản quyền vẫn chưa được thực hiện chính thức.

Trước thực tế này, Phương Nam quyết định tìm cách đàm phán trực tiếp với phía nhà văn để mua quyền xuất bản. Đây là lựa chọn còn khá mới mẻ vào thời điểm đó, thậm chí từng tạo ra những ý kiến khác nhau trong nội bộ công ty.

Ông Hoạt kể quá trình làm việc với bộ phận bản quyền của Kim Dung tại Hong Kong (Trung Quốc) cũng không dễ dàng vì Việt Nam khi đó là một thị trường mới. Sau khi đạt được thỏa thuận, Phương Nam được cấp phép tạm thời cho một bộ sách theo hình thức liên kết xuất bản.

Đến năm 2001, sau quá trình chuẩn bị và hoàn tất các thủ tục cần thiết, các tác phẩm Kim Dung bắt đầu được Phương Nam lần lượt dịch lại, hiệu đính và phát hành theo các bản dịch mới. Đây cũng là giai đoạn hoạt động xuất bản dòng tiểu thuyết này được triển khai có hệ thống tại Việt Nam.

Việc mua bản quyền lần này hứa hẹn mang tới trọn bộ tác phẩm của Kim Dung tới người hâm mộ. Thông tin thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả ngay khi được công bố.