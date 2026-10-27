Một đội V.League xin ủng hộ qua mã QR để nuôi CLB

CLB Thanh Hóa gặp phải những khó khăn về tài chính. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Ngày 27/10, Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa ra lời kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và người hâm mộ đóng góp kinh phí cho các hoạt động của CLB. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh đang tìm kiếm nguồn lực tài chính ổn định để duy trì hoạt động và hướng tới phát triển lâu dài.

Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ, CLB Thanh Hóa bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm, sự sẻ chia và đồng hành của cộng đồng bóng đá xứ Thanh. Đội bóng cho biết mỗi khoản đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên để xây dựng CLB theo mô hình của cộng đồng, vì cộng đồng.

"Chúng tôi trân trọng mời quý vị quét mã QR để cùng đồng hành, tiếp sức cho Thanh Hóa FC", thông báo của đội bóng viết.

Đội bóng cam kết các khoản đóng góp sẽ được ghi nhận, quản lý công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích cho hoạt động của CLB. Tuy nhiên, Thanh Hóa chưa công bố mục tiêu huy động cụ thể hay tổng kinh phí cần thiết để duy trì đội bóng.

Mã QR được CLB Thanh Hóa đăng tải để kêu gọi ủng hộ. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nguồn tài chính của Thanh Hóa còn nhiều khó khăn. Theo thông tin được công bố đầu tháng 10, CLB chưa tìm được hợp đồng tài trợ lớn, trong khi kinh phí duy trì đội bóng chuyên nghiệp vẫn là bài toán nan giải. Cơ sở vật chất phục vụ thi đấu cũng cần được cải thiện để đáp ứng các tiêu chuẩn bóng đá chuyên nghiệp.

Đây không phải lần đầu Thanh Hóa đối mặt với những vấn đề tài chính. Tháng 8/2024, 18 cầu thủ của đội bóng gửi đơn khiếu nại, phản ánh tình trạng chậm thanh toán lương, thưởng và phí hợp đồng trong hai mùa giải 2022/23 và 2023/24.

Tổng số tiền các cầu thủ phản ánh chưa được thanh toán lên tới gần 20 tỷ đồng. Đáng chú ý, những khoản nợ này xuất hiện trong giai đoạn Thanh Hóa giành hai chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp vào các năm 2023 và 2024. Sau đó, CLB cho biết đã thanh toán các khoản lương và phí chuyển nhượng còn nợ. Tuy nhiên, một số khoản thưởng vẫn chưa được giải quyết đầy đủ tại thời điểm đó.

Thanh Hóa cũng từng bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới trong năm 2026 do các vấn đề tài chính. Tháng 9/2026, FIFA yêu cầu CLB thanh toán 305.000 USD (khoảng 8 tỷ đồng) cho tiền đạo Rimario Gordon, gồm các khoản lương, thưởng và tiền lót tay còn thiếu.

Sau 5 vòng tại V.League 2026/27, CLB Thanh Hóa đứng thứ 7 với 7 điểm, gồm 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Đội bóng xứ Thanh vừa cầm hòa nhà đương kim vô địch Công an Hà Nội 1-1 ở vòng 5.