Một đội tuyển Việt Nam thắng kỷ lục 20-0 tại giải châu Á

Đáng chú ý, 20 bàn thắng chính là mục tiêu mà HLV trưởng Okiyama Masahiko đặt ra cho học trò trước giờ bóng lăn.

"Trước trận, chúng tôi đặt mục tiêu phải ghi 20 bàn thắng. Vì sao tôi đặt ra con số ấy? Đó là bởi vì trong lịch sử, chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam là 16 bàn, đó là thắng lợi của tuyển nữ Việt Nam trước Maldives vào năm 2016. Trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan cũng đã thắng với tỷ số 18 bàn nên chúng tôi muốn hơn một chút. Cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử", HLV Okiyama Masahiko chia sẻ sau trận.

U17 nữ Việt Nam có chiến thắng lịch sử 20-0 tại giải châu Á (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đề ra, U17 nữ Việt Nam cũng trải qua không ít thời điểm gặp khó khăn.

Sau khởi đầu thuận lợi với nhiều bàn thắng liên tiếp, các cầu thủ có khoảng thời gian gặp vấn đề trong những pha xử lý cuối cùng.

Theo HLV Okiyama Masahiko, khoảng từ phút 30 tới phút 42, các học trò dứt điểm nhiều nhưng không thành bàn thắng.

"Trong giờ nghỉ giữa trận, tôi có hỏi về tình trạng thể lực của các bạn nhưng không cầu thủ nào bị suy giảm thể lực, lý do các bạn chưa ghi được bàn là do chuyền lỗi hoặc chuyền bóng quá phức tạp. Chúng tôi đã động viên học trò và họ đã chơi tốt", HLV Okiyama Masahiko nói thêm về chiến thắng lịch sử.

Quần đảo Bắc Mariana là nền bóng đá yếu nhất châu lục, thường xuyên nhận các trận thua đậm ở đấu trường châu lục.

Về phần mình, chiến thắng 20-0 giúp U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng D, khi cùng có 6 điểm nhưng hơn Kyrgyzstan về hiệu số bàn thắng bại (+26 so với +19).