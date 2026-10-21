Một đời lặng lẽ gieo mầm yêu thương

Hơn 30 năm tận tụy với sự nghiệp trồng người và khi rời bục giảng, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị (phường Phan Rang) lại dành tâm sức cho những phận đời kém may mắn. Từ chắt chiu từng đồng lương hưu trí đến những khoản tiền tiết kiệm, cô đã lặng lẽ trao đi để tình thương được tiếp nối qua nhiều thế hệ học trò.

Trọn một đời với học trò

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị về nghỉ hưu đến nay đã hơn 10 năm, đó cũng là khoảng thời gian gắn bó với những chuyến đi san sẻ yêu thương của cô. Ở độ tuổi nhiều người chọn cuộc sống thảnh thơi, vui thú điền viên thì cô Nhị vẫn đều đặn tìm đến những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Sinh ra trong gia đình nghèo, cô Nhị sớm thấu hiểu những thiếu thốn của cuộc sống, nhất là với các em học sinh. Năm 1982, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, cô Nhị trở về dạy môn Sinh học tại Trường THPT Nguyễn Trãi (nay là Trường THPT Nguyễn Trãi - Phan Rang). Hơn 30 năm gắn bó với bục giảng, điều khiến cô Nhị trăn trở không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn làm sao để những học trò nghèo có thể tiếp tục đến trường.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị tham dự chương trình Gala “Xuân yêu thương” do Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tổ chức.

Thuở ấy, đồng lương giáo viên còn eo hẹp, nhưng cô vẫn dành dụm một phần để giúp học sinh thiếu sách vở, có nguy cơ bỏ học. Có lần, khi tìm hiểu để hỗ trợ một học sinh mồ côi, cô được biết em có những biểu hiện chưa ngoan. Thay vì bỏ qua, cô tìm cách thuyết phục nhà trường tiếp tục quan tâm, giúp đỡ. Với cô, những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ càng cần được yêu thương, uốn nắn để có cơ hội trưởng thành. Bởi thế, trong những năm tháng đứng lớp, cô không chỉ dạy học bằng kiến thức mà còn bằng sự kiên nhẫn, bao dung và niềm tin dành cho học trò.

Không xây dựng gia đình riêng, cô Nhị dành phần lớn thời gian cho sự nghiệp trồng người. Niềm vui của cô là khi nhìn thấy sự trưởng thành của các thế hệ học sinh. “Tôi đã chọn nghề dạy học và chưa bao giờ thấy mình thiệt thòi vì lựa chọn ấy. Học trò trưởng thành, có công việc, cuộc sống ổn định đã là niềm vui lớn. Bây giờ, mỗi lần giúp được một em tiếp tục đến trường hay một gia đình vượt qua khó khăn, tôi lại thấy những năm tháng mình sống thật có ý nghĩa”, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị tâm sự.

Mỗi dịp năm học mới, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 hay Tết Trung thu, cô Nhị lại trích tiền tiết kiệm mua quà tặng trẻ em khó khăn; những ngày lễ, Tết, cô còn thăm hỏi, chăm lo cho người già neo đơn. Những món quà được chuẩn bị từ sự dành dụm và nỗi niềm luôn đau đáu trước những cảnh đời thiếu thốn. Từ đồng lương giáo viên thuở còn đi dạy, đến những khoản tiền tiết kiệm hôm nay, cô Nhị vẫn giữ một nếp sống giản dị là dành dụm cho mình để có thêm phần sẻ chia với người khác.

Ông Nguyễn Xuân Duy - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hoà chia sẻ: “Qua nhiều năm đồng hành cùng các chương trình nhân đạo như: Thắp sáng ước mơ, Khát vọng sống, Mỗi tuần một địa chỉ, bà Nhị đã trở thành người cộng tác thân thiết, tin cậy của những người làm báo. Điều đáng trân trọng không chỉ là sự tận tâm trong việc tìm kiếm, giới thiệu những hoàn cảnh khó khăn, kết nối các nhà hảo tâm, mà còn là trách nhiệm và tình thương bà dành cho từng số phận. Dù đường xa, mưa nắng, bà vẫn cùng ê-kíp đến tận nơi tìm hiểu, sẻ chia; ngay cả khi chương trình kết thúc, bà vẫn tiếp tục quan tâm, tìm cách hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Sự bền bỉ ấy góp phần duy trì sức lan tỏa của các chương trình nhân đạo, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. Với chúng tôi, bà không chỉ là một cộng tác viên tâm huyết, còn là người truyền cảm hứng, góp phần làm cho mỗi chuyến đi của những người làm báo thêm ý nghĩa”.

Những chuyến đi nối dài yêu thương

Sau khi rời bục giảng, cô Nhị có thêm thời gian đồng hành với các chương trình nhân đạo: "Khát vọng sống", "Mỗi tuần một địa chỉ", "Thắp sáng ước mơ" của Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa. Từ làng biển đến vùng miền núi xa xôi, cô cùng những người làm truyền hình tìm hiểu hoàn cảnh, kết nối nhà hảo tâm, giúp người bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo. Theo nhà báo Phạm Hòa Diệu (Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa): “Có những chuyến đi từ sáng sớm, đường xa, trời mưa hay nắng gắt, nhưng hiếm khi cô Nhị vắng mặt. Cô không chỉ đi cùng đoàn mà còn là người dẫn đường, giới thiệu hoàn cảnh, kết nối nhà hảo tâm. Có trường hợp sau khi lên sóng, cô vẫn tiếp tục hỏi thăm, tìm cách giúp đỡ. Chính sự bền bỉ và tận tụy ấy đã tiếp thêm động lực cho chúng tôi”.

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Nhị thăm hỏi, động viên người thân anh Nguyễn Chương ở xã Ninh Sơn vượt qua khó khăn.

Với cô Nhị, mỗi chương trình phát sóng không có nghĩa là câu chuyện của người được giúp đỡ đã khép lại. Sau những lần trao hỗ trợ, cô vẫn quan tâm đến việc chữa bệnh, học hành, cuộc sống của mỗi người để khi cần lại tiếp tục tìm nguồn giúp đỡ. Với chương trình "Khát vọng sống", cô Nhị đã gắn bó từ năm 2008 và âm thầm đóng góp để có thể giúp đỡ được cho nhiều hoàn cảnh bất hạnh. Chẳng hạn, giữa tháng 6-2026, cô Nhị cùng nhóm thiện nguyện “Mỗi tháng một lần” và các nhà hảo tâm thông qua chương trình đã hỗ trợ gia đình chị Vạn Thị Năng Xuân Hương (thôn Phú Nhuận, xã Ninh Phước) có con trai 10 tuổi mắc bệnh suy thận, bản thân chị Hương vừa trải qua phẫu thuật vì tai nạn gãy cột sống, lại phát hiện ung thư tuyến giáp. Trước những nỗi lo chồng chất, số tiền 41 triệu đồng được trao đã góp phần san sẻ gánh nặng chữa trị cho 2 mẹ con. Tháng 8 năm nay, cô Nhị tiếp tục đồng hành trao số tiền 45 triệu đồng hỗ trợ ông Nguyễn Chương (xã Ninh Sơn) mắc bệnh hiểm nghèo... Đến với chương trình "Thắp sáng ước mơ", cô Nhị cùng ê-kíp đến từng mái nhà, tìm hiểu hoàn cảnh, kết nối những tấm lòng để tiếp sức cho học sinh nghèo. Như trường hợp em Phạm Trần Phước Phú (phường Đông Hải) sinh viên Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được hỗ trợ hơn 100 triệu đồng thông qua sự kết nối của cô Nhị. Việc làm ý nghĩa này đã giúp Phước Phú kịp thời làm thủ tục nhập học.

Điều đáng quý là trên những nẻo đường thiện nguyện cô Nhị hôm nay đã có sự đồng hành của nhiều học trò cũ. Người góp kinh phí, người giới thiệu hoàn cảnh, người trực tiếp cùng cô đến trao quà. Những người từng được cô dạy dỗ nay lại cùng chăm lo cho những đứa trẻ khác. Bài học về lòng nhân ái năm nào đã bước ra khỏi lớp học, trở thành những nghĩa cử đẹp giữa đời thường. Và có lẽ, niềm hạnh phúc sâu xa nhất của một nhà giáo như cô Nhị là sau mỗi lần giúp được một người vượt qua khó khăn, lại có thêm một tấm lòng muốn cùng đồng hành với cô để san sẻ yêu thương.