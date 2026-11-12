Một doanh nghiệp ở Đắk Lắk xuất khẩu chính ngạch hơn 3,4 tấn cà-phê đặc sản sang Hoa Kỳ

Lãnh đạo phường Ea Kao và Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeroco Coffee thực hiện nghi thức lễ xuất khẩu container cà-phê đặc sản chính ngạch sang Hoa Kỳ. (Ảnh: MINH THUẬN)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeroco Coffee phối hợp Ủy ban nhân dân xã phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ xuất khẩu container cà-phê đặc sản chính ngạch sang Hoa Kỳ.

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới của doanh nghiệp trong hành trình đưa cà-phê chất lượng cao của Đắk Lắk tiếp cận thị trường quốc tế.

Container cà-phê đặc sản xuất khẩu lần này có kích thước 20 feet, chứa hơn 3,4 tấn cà-phê đặc sản thành phẩm, trị giá gần 120.000 USD. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình thương mại hóa dòng cà-phê Fine Robusta, chuyển từ giai đoạn giới thiệu, đánh giá chất lượng sản phẩm sang phát triển hoạt động kinh doanh thực tế tại Hoa Kỳ, một trong những thị trường cà-phê lớn và có mức độ cạnh tranh cao trên thế giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ea Kao Đỗ Đức Hà Phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: MINH THUẬN)

Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeroco Coffee được thành lập và đi vào hoạt động tại vùng đất Ea Kao từ tháng 11/2017 và lựa chọn hướng đi tập trung phát triển cà-phê đặc sản, đặc biệt là Robusta nhằm gia tăng giá trị hạt cà-phê địa phương.

Ông Lê Đình Tư, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeroco Coffee cho biết: Trong 9 năm qua, doanh nghiệp đã từng bước đầu tư vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, phát triển vùng trồng, ứng dụng công nghệ chế biến, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Những nỗ lực này tạo nền tảng để Aeroco Coffee mở rộng kết nối với các đối tác trong nước và quốc tế. Đặc biệt, sản phẩm của công ty từng giành giải Nhất tại Global Robusta Coffee Awards năm 2024. Đây là một trong những dấu ấn khẳng định chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo thêm lợi thế tiếp cận các thị trường có yêu cầu cao.

“Lần này, công ty xuất khẩu container cà-phê đặc sản chính ngạch sang Hoa Kỳ không chỉ mở ra cơ hội mở rộng thị trường, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về duy trì chất lượng ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn và xây dựng niềm tin với đối tác”, ông Lê Đình Tư chia sẻ.

Ông Petko Andreev, Giám đốc Aeroco USD LLC, đại diện đối tác tại Hoa Kỳ đánh giá, container cà-phê đặc sản lần này đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn đánh giá sản phẩm sang triển khai hoạt động kinh doanh thực tế tại thị trường Hoa Kỳ. Đối tác đánh giá cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất của doanh nghiệp và tiềm năng của cà-phê Việt Nam.

Ông Petko Andreev, Giám đốc Aeroco USD LLC, đại diện đối tác tại Hoa Kỳ đánh giá cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất của doanh nghiệp và tiềm năng của cà-phê Việt Nam. (Ảnh: MINH THUẬN)

Sau sự kiện này, Aeroco Coffee dự kiến tham gia các hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp tại Chicago, Florida, Texas và California nhằm giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và phát triển mạng lưới phân phối. Doanh nghiệp cũng tiếp tục đầu tư năng lực sản xuất, chế biến và liên kết với nông hộ để mở rộng vùng nguyên liệu…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ea Kao Đỗ Đức Hà cho biết, việc một doanh nghiệp địa phương đưa cà-phê đặc sản xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ là tín hiệu tích cực, cho thấy hướng phát triển dựa trên chất lượng và thương hiệu đã mở ra cơ hội vươn xa cho nông sản địa phương. Từ sự kiện này, địa phương kỳ vọng sẽ thúc đẩy thêm các mô hình liên kết doanh nghiệp với người trồng cà-phê, khuyến khích cơ sở sản xuất chủ động nâng cao chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn của các thị trường, qua đó gia tăng giá trị nông sản và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.