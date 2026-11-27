CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (Coalimex - Mã: CLM) vừa công bố nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng phát hành cổ phiếu thưởng và điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Cụ thể, cổ đông Coalimex đã thông qua phương án phát hành hơn 24,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 169,684% (tức sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 169,684 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đợt phát hành dự kiến được thực hiện trong năm 2026. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Coalimex sẽ tăng từ gần 145 tỷ đồng lên hơn 390 tỷ đồng, tương đương gấp 2,7 lần hiện tại.

Nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh phương án tăng vốn, cổ đông Coalimex cũng thông qua việc bổ sung cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 254,09%, tương ứng 25.409 đồng/cổ phiếu.

Với gần 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 368 tỷ đồng để thực hiện đợt chia cổ tức này. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cổ đông lớn nhất sở hữu 55,41% vốn điều lệ, dự kiến nhận khoảng 204 tỷ đồng.

Trước đó, Coalimex đã thực hiện chia cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt và 31,5% bằng cổ phiếu. Như vậy, tính cả phương án bổ sung vừa được thông qua, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt đạt 284,09%, tương ứng 28.409 đồng/cổ phiếu.

Đây là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử hoạt động của Coalimex. Đồng thời, phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ gần 170% cũng là đợt phát hành có tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay của công ty.

Coalimex tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Than và Cung ứng Vật tư, thành lập ngày 1/1/1982. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, chế biến, pha trộn và kinh doanh than trong nước; đồng thời nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động khai thác tại các mỏ than và mỏ khoáng sản của TKV.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Coalimex ghi nhận doanh thu thuần hơn 15.864 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 76 tỷ đồng, tăng 23%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CLM kết phiên 26/11 tăng gần 7% lên 81.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 1.179 tỷ đồng.