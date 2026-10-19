Một doanh nghiệp muốn rót hơn 10.000 tỷ vào hai dự án du lịch tại Mỹ Khê và Hội An

Theo Cổng TTĐT TP Đà Nẵng, tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp ngành du lịch năm 2026, CTCP MBLand Đà Nẵng mong muốn tham gia nghiên cứu, đấu thầu các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao tại bãi biển Mỹ Khê, qua đó góp phần phát triển kinh tế đêm của thành phố.

Một trong những đề xuất trọng tâm là tổ hợp MBLand Mỹ Khê Paradise, dự kiến triển khai tại số 268 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn. Dự án có diện tích khoảng 11.465 m², sở hữu vị trí hai mặt tiền, đối diện bãi biển Mỹ Khê và khu phố du lịch An Thượng.

Tổng mức đầu tư dự kiến của tổ hợp là 5.000 tỷ đồng, chia thành 3 giai đoạn.

Phối cảnh các hạng mục chính của dự án gồm khu kinh tế đêm, khối khách sạn – văn phòng mà MBLand muốn đầu tư. (Ảnh: danang.gov)

Theo phương án đề xuất, dự án gồm khu kinh tế đêm rộng khoảng 8.000 m², khối khách sạn, văn phòng cao 10 tầng và tuyến đường nội khu kết nối đường Trần Bạch Đằng với đường Võ Nguyên Giáp.

Tuyến đường này được định hướng mở lối kết nối từ khu phố An Thượng ra biển Mỹ Khê. Khu kinh tế đêm dự kiến tích hợp nhiều loại hình dịch vụ, từ ẩm thực quốc tế, chợ hải sản, ẩm thực Vạn Chài đến vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu sản phẩm OCOP và tổ chức sự kiện.

Trong khi đó, khối khách sạn, văn phòng được đề xuất có quy mô 400 phòng. Khối đế thương mại sẽ bố trí các không gian ẩm thực, trung tâm sự kiện và khu triển lãm nghệ thuật đương đại, kết hợp lưu trú với các hoạt động giải trí, trải nghiệm văn hóa.

Theo tiến độ dự kiến do doanh nghiệp đưa ra, khu kinh tế đêm có thể khởi công vào tháng 11/2026 và đón khách từ tháng 4/2027. Khối khách sạn, văn phòng dự kiến khởi công ngày 30/4/2027.

Ngoài các hạng mục trên, MBLand Đà Nẵng đề xuất đầu tư cầu đi bộ cảnh quan bắc qua đường Võ Nguyên Giáp, kết nối tổ hợp với bãi biển bằng nguồn vốn tự có. Doanh nghiệp cũng đề nghị được giao khai thác hoặc tham gia đấu thầu khai thác dịch vụ du lịch tại khu vực bãi biển Mỹ Khê đối diện dự án. Các đề xuất này đã được lãnh đạo thành phố ghi nhận và đang xem xét.

Bên cạnh dự án tại Mỹ Khê, MBLand Đà Nẵng dự kiến phát triển Khu đô thị Đồng Nà – Bến Trễ, phường Hội An Tây, thành khu nghỉ dưỡng cao cấp mang tên MBLand Retreat sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 5.500 tỷ đồng, được định hướng kết hợp dịch vụ lưu trú với bảo tồn, giới thiệu các giá trị văn hóa địa phương.

Theo phương án của doanh nghiệp, khu nghỉ dưỡng sẽ tích hợp các hoạt động nghệ thuật truyền thống, dân ca bài chòi, không gian ẩm thực đặc trưng như mỳ Quảng, cao lầu và bảo tàng văn hóa Hội An – Quảng Nam.

Mục tiêu là đưa các giá trị di sản, bản sắc địa phương trở thành một phần trong trải nghiệm của du khách. Việc kết hợp nghỉ dưỡng với văn hóa bản địa được doanh nghiệp định hướng nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại Hội An, đồng thời bổ sung lựa chọn cho khách quốc tế.

Như vậy, hai dự án tại Mỹ Khê và Hội An có tổng vốn đầu tư dự kiến 10.500 tỷ đồng, tập trung vào ba nhóm sản phẩm chính gồm kinh tế đêm, nghỉ dưỡng và du lịch văn hóa. Đây cũng là những lĩnh vực MBLand Đà Nẵng dự kiến ưu tiên trong kế hoạch đầu tư tại thành phố trong 5 năm tới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh yêu cầu phát huy tiềm năng, lợi thế và năng lực của ngành du lịch Đà Nẵng. Theo lãnh đạo thành phố, địa phương cần chú trọng kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu của du khách, phát triển sản phẩm chất lượng cao, du lịch văn hóa và kinh tế đêm nhằm gia tăng đóng góp của ngành vào nền kinh tế.

Theo thông tin doanh nghiệp giới thiệu, MBLand Đà Nẵng thuộc Tập đoàn MBLand Asset Management, hiện diện đầu tư tại Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam trước đây từ năm 2010.

Doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư của 5 dự án, với tổng vốn đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng, đồng thời đang nghiên cứu thêm 4 dự án tại các khu vực Duy Xuyên, Thăng Bình và Hội An.