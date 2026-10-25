Một doanh nghiệp mía đường sắp trả cổ tức 10.000 đồng/cp ngay tháng 11, từng lập kỷ lục chia tiền tới 200%

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La (mã chứng khoán: SLS) vừa thông qua nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức niên độ 2025–2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 100%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/11/2026 và ngày đăng ký cuối cùng là 3/11/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/11/2026. Với gần 9,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền Mía đường Sơn La dự kiến chi cho đợt cổ tức này vào khoảng 98 tỷ đồng.

Dù duy trì truyền thống trả cổ tức tiền mặt ở mức cao trên thị trường, tỷ lệ 100% của niên độ 2025–2026 vẫn thấp hơn hai niên độ tài chính liền trước. Cụ thể, trong niên độ 2024–2025, doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 150%, tương ứng khoảng 146,9 tỷ đồng. Trước đó, tại niên độ 2023–2024, SLS từng nâng tỷ lệ cổ tức từ 100% lên 200%, tương ứng số tiền chi trả gần 195,84 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức cao nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết.

Lịch sử trả cổ tức tiền mặt cao ngất ngưỡng của Mía đường Sơn La.

Về cơ cấu cổ đông, tính đến ngày 30/6, bà Trần Thị Thái là cổ đông lớn nhất của Mía đường Sơn La khi nắm giữ 27,43% vốn điều lệ, tiếp đến là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Việt Anh với tỷ lệ sở hữu 9,84%.

Tiền thân của doanh nghiệp là nhà máy đường thuộc Nông trường quốc doanh Tô Hiệu Sơn La, được khởi công xây dựng ngày 16/9/1995. Tháng 11/2007, UBND tỉnh Sơn La phê duyệt phương án cơ cấu tài chính và chuyển đổi doanh nghiệp từ công ty 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ 58,68% vốn điều lệ. Đến năm 2008, công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Về hoạt động sản xuất trong niên độ tài chính 2025–2026 (bắt đầu từ ngày 1/7/2025 và kết thúc vào ngày 30/6/2026), Mía đường Sơn La duy trì vùng nguyên liệu rộng 8.170 ha, trong đó diện tích trồng mới đạt 1.737 ha.

Năng suất mía bình quân đạt 61,25 tấn/ha, tương đương 106,1% kế hoạch; tổng sản lượng mía thu mua đạt 500.493 tấn, hoàn thành 105,8% kế hoạch. Nhà máy đã đưa vào ép 491.815 tấn mía sạch với công suất ép thực tế bình quân đạt 4.193 tấn/ngày.

Bước sang quý I niên độ tài chính 2026–2027 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), báo cáo tài chính mới nhất cho thấy công ty ghi nhận doanh thu 268 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, giảm 72%.

Lý giải về mức sụt giảm lợi nhuận, doanh nghiệp cho biết thị trường đường đang đối mặt với tình trạng dư cung khi nguồn cung vượt nhu cầu. Bên cạnh đó, hoạt động nhập lậu, gian lận thương mại cùng lượng đường lỏng siro ngô (HFCS) nhập khẩu gia tăng đã tạo thêm sức ép cạnh tranh. Những yếu tố này khiến giá bán đường giảm mạnh, biên lợi nhuận gộp thu hẹp và kéo lợi nhuận sau thuế đi xuống đáng kể.