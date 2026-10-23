Một doanh nghiệp được miễn tiền thuê một phần diện tích đất để triển khai Dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

Phối cảnh một dự án cụm công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo quyết định này, toàn bộ diện tích đất được cho thuê có mục đích sử dụng là đất cụm công nghiệp, trong đó có 157.811m² đất công trình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 89.711m² đất xây dựng kết cấu hạ tầng dùng chung. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định cho thuê đất. Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Dự án thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất do thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư. Thời gian miễn: miễn tiền trong thời gian xây dựng cơ bản đến ngày 31-3-2028 và miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian xây dựng cơ bản từ ngày 1-4-2028 đến ngày 31-3-2039. Diện tích được miễn tiền thuê đất là 157.811m2.

Việc cho thuê đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất. UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.

Đồng thời đề nghị Thuế TP Đà Nẵng xác định tiền thuê đất phải nộp, phí và lệ phí theo quy định; hướng dẫn thực hiện khoản được trừ vào tiền thuê đất (nếu có); thông báo cho người được thuê đất nộp tiền thuê đất, phí và lệ phí theo quy định của pháp luật. UBND TP giao UBND xã Bà Nà kiểm tra theo dõi việc đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy hoạch, đúng tiến độ; kiểm tra, giám sát ngành nghề hoạt động trong dự án đảm bảo đúng dự án đầu tư và quy định pháp luật; kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường dự án theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND xã Bà Nà thường xuyên kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng nhằm đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích, đúng vị trí, diện tích đất được thuê, xây dựng đúng quy hoạch chi tiết được duyệt, dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt... Trường hợp phát hiện Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng sử dụng đất không đúng dự án đầu tư được duyệt và không đảm bảo điều kiện được miễn tiền thuê đất thì phải báo cáo cơ quan chức năng để truy thu nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực, tính chính xác của hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo hồ sơ và các văn bản đề nghị cho thuê đất; chịu trách nhiệm và đảm bảo điều kiện về nguồn vốn để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; nộp tiền thuê đất (nếu có), phí và lệ phí theo đúng quy định của pháp luật, nộp tiền để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa với diện tích 46.419m2.

Đồng thời hoàn trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào ngân sách nhà nước tương ứng với diện tích được miễn tiền thuê đất; liên hệ Văn phòng Đăng ký đất đai TP để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trước thời điểm hết thời hạn được miễn tiền thuê đất 6 tháng, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục để xác định và thu, nộp tiền thuê đất.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện khoáng sản nhóm I, nhóm II, nhóm III và IV theo quy định của pháp luật về địa chất và khoáng sản, Công ty phải tạm dừng hoạt động tại khu vực phát hiện, bảo vệ nguyên trạng và phải báo cáo ngay cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 108 của Luật Địa chất và khoáng sản, tổ chức bảo vệ khoáng sản được phát hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật Địa chất và khoáng sản.

Công ty chỉ được tiếp tục triển khai các hoạt động có liên quan tại khu vực này sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản; đầu tư xây dựng dự án đúng mục đích, đúng địa điểm, diện tích đất được thuê; đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ cảnh quan, môi trường, mỹ quan đô thị.

PHÚ NAM