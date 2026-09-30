Một doanh nghiệp điều chỉnh tăng lương cho gần 3 ngàn người lao động

Công nhân Công ty TNHH Topband Smart Đồng Nai (Việt Nam) trong giờ làm việc. Ảnh: N.Hòa

Cụ thể, mức tăng khoảng 1,8 triệu đồng/người, gồm tăng lương cơ bản và các khoản phụ cấp. Sau điều chỉnh, mức lương cơ bản của người lao động đạt khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng; nếu tính các khoản phụ cấp, tổng thu nhập trước tăng ca đạt khoảng 9,6 triệu đồng/người/tháng.

Việc điều chỉnh tiền lương được thực hiện trong bối cảnh các doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đang tăng cường các chính sách thu hút, giữ chân lao động. Bên cạnh tiền lương, nhiều doanh nghiệp cũng chú trọng bổ sung phụ cấp, phúc lợi và cải thiện môi trường làm việc nhằm tạo sự ổn định cho người lao động.

Việc tăng lương tại Công ty TNHH Topband Smart Đồng Nai (Việt Nam) được kỳ vọng góp phần giúp người lao động cải thiện đời sống; đồng thời tạo thêm động lực gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Trước đó, trong tháng 9, doanh nghiệp này nâng lương 1 triệu đồng/người cho cán bộ, người lao động toàn công ty. Hiện doanh nghiệp đang tuyển lao động và đưa ra mức thưởng 3 triệu đồng/người cho lao động giới thiệu người mới và 1,5 triệu đồng/người cho lao động mới vào làm việc.