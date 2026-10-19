Một doanh nghiệp có loạt dự án bất động sản tại TP HCM bị hủy tư cách công ty đại chúng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Địa ốc Sacom (Samland, mã chứng khoán: SLD).

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, Samland không đáp ứng điều kiện về cơ cấu cổ đông theo quy định của Luật Chứng khoán kể từ ngày 23/9/2025. Sau thời hạn khắc phục một năm, đến ngày 23/9/2026, công ty vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Do đó, Samland không còn đáp ứng tiêu chí công ty đại chúng theo quy định.

Doanh nghiệp đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 23/9/2026 để thực hiện các thủ tục liên quan đến việc hủy tư cách này.

Theo tìm hiểu, Samland được thành lập năm 2008, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Doanh nghiệp là công ty thành viên của CTCP SAM Holdings (mã: SAM).

Được biết, Samland hoàn tất đăng ký công ty đại chúng vào năm 2018. Đến ngày 15/8/2025, gần 78,6 triệu cổ phiếu SLD chính thức giao dịch trên hệ thống UPCoM với giá tham chiếu 9.400 đồng/cổ phiếu.

Một dự án do CTCP Địa ốc Sacom đầu tư tại khu vực TP HCM. (Ảnh: Samland)

Trong quá trình hoạt động, công ty từng phát triển và bàn giao một số dự án căn hộ tại TP HCM và khu vực lân cận như Samland Riverview, Samland Airport và Samsora Riverside…

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Samland chỉ đạt 42,6 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, Samland báo lãi sau thuế gần 524,6 triệu đồng, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của doanh nghiệp, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng 40% so với cùng kỳ chủ yếu do thu nhập từ hoạt động tài chính tăng, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước. Những yếu tố này đã tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh, qua đó góp phần gia tăng lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Samland đạt hơn 856,1 tỷ đồng, tăng khoảng 17,1 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn chiếm hơn 732,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 85,5% tổng tài sản.

Phần lớn nguồn lực của doanh nghiệp vì vậy đang nằm ở các khoản đầu tư, chi phí dự án chưa hoàn thành, trong đó có những dự án bất động sản đang được triển khai các thủ tục liên quan.

Một trong những dự án đáng chú ý của Samland là khu chung cư thương mại, dịch vụ và văn phòng tại số 147 Ung Văn Khiêm, TP HCM, còn được biết đến với tên gọi Samland Riverside.

Dự án được công bố lần đầu vào năm 2017, có diện tích khu đất khoảng 1.798 m², quy mô gồm hai tầng hầm, ba tầng thương mại, dịch vụ và văn phòng cùng 19 tầng căn hộ, cung cấp 138 căn với diện tích từ 47–91 m².

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét, ngày 8/5/2026, dự án đã được UBND TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Samland cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Tính đến ngày 30/6/2026, chi phí dở dang tại Samland Riverside đạt 143 tỷ đồng.

Tại đại hội bất thường gần đây, cổ đông Samland đã thông qua chủ trương hợp tác đầu tư với SAM Holdings để phát triển dự án chung cư thương mại, dịch vụ và văn phòng tại địa chỉ 147 Ung Văn Khiêm. Giá trị vốn góp tối đa theo hợp đồng hợp tác đầu tư là 600 tỷ đồng.

Ngoài ra, đại hội bất thường của Samland đã thông qua việc chuyển trụ sở chính từ Khu công nghiệp Biên Hòa I, phường Trấn Biên, Đồng Nai về tòa nhà TTC Plaza Đồng Nai tại số 53–56 Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, Đồng Nai.