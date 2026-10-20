Một dịp hiếm có trong quan hệ Việt Nam - Bỉ, nới rộng chân trời hợp tác mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Pieter Leenknegt ngày 3/10. (Nguồn: TTXVN)

Mở ra chương hợp tác mới

Theo Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm đặc biệt có ý nghĩa đối với quan hệ song phương, ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde vào tháng 4/2025. Đây là lần thứ hai chỉ trong hơn một năm, hai nước tiến hành trao đổi ở cấp cao nhất. Theo Đại sứ, đây là điều hiếm có, tạo cơ hội quý báu để hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác, đồng thời xác định những lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác sâu rộng hơn.

Đại sứ Pieter Leenknegt đánh giá chuyến thăm mở ra “một chương mới đầy thú vị và quan trọng”, làm nổi bật tiềm năng ngày càng lớn trong quan hệ Việt Nam – Bỉ. Thông điệp của Bỉ gửi tới Việt Nam rất rõ ràng: Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục phát triển nhanh chóng, Việt Nam cần tìm kiếm những đối tác quốc tế đáng tin cậy, đủ năng lực hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Bỉ và châu Âu có nhiều điều kiện thuận lợi để đảm nhận vai trò đó.

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt. (Ảnh: Tuấn Anh)

Theo Đại sứ Pieter Leenknegt, trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên sẽ ký kết các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ mới.

Hợp tác được thúc đẩy thông qua các thỏa thuận với chính quyền liên bang và chính quyền các vùng của Bỉ, cũng như thông qua các quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ.

Bên cạnh các thỏa thuận chính thức, chuyến thăm còn được kỳ vọng tạo ra những dấu ấn mang tính biểu tượng, làm nổi bật các lĩnh vực hai nước cùng cam kết thúc đẩy, nổi bật là sự hỗ trợ của Bỉ dành cho các nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam.

Nghị quyết về vấn đề này được Nghị viện Liên bang Bỉ thông qua năm 2023. Kể từ đó, các hoạt động hỗ trợ được triển khai với sự tham gia của các cơ quan công lập, tổ chức thiện nguyện, quỹ hoàng gia, các đơn vị chuyên môn về xử lý ô nhiễm môi trường, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

“Bùng nổ và đơm hoa kết trái”

Nhìn về tương lai, Đại sứ Pieter Leenknegt cho rằng quan hệ hai nước còn nhiều dư địa. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng và thương mại song phương không ngừng tăng, nhà ngoại giao Bỉ tin rằng hai nước đang bước vào giai đoạn “bùng nổ và đơm hoa kết trái”. Một số lĩnh vực có triển vọng hợp tác lớn gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đặc biệt là robot, năng lượng tái tạo và ứng dụng năng lượng sạch trong công nghiệp.

Điện gió là minh chứng rõ nét cho thế mạnh bổ trợ lẫn nhau của hai nước. Năm 2023, Việt Nam đã vượt Bỉ về tổng sản lượng điện gió hằng năm, song Bỉ vẫn là một trong những quốc gia đi đầu trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, đồng thời sở hữu chuyên môn tiên tiến về kết nối nguồn năng lượng tái tạo với các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất.

Đại sứ Pieter Leenknegt cũng nhận định kinh tế tuần hoàn là lĩnh vực có tiềm năng hợp tác đáng kể. Các doanh nghiệp Bỉ có chuyên môn được quốc tế công nhận trong quản lý chất thải, công nghệ chuyển đổi chất thải thành năng lượng và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang diễn ra tại Việt Nam mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong những lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, hàng chục năm hợp tác phát triển và liên kết học thuật giữa Bỉ và Việt Nam đã mang lại những thành quả quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực, nuôi trồng thủy sản và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Theo Đại sứ Pieter Leenknegt, hai nước có thể tiếp tục phát huy những thành quả đó nhằm cải thiện đời sống người dân, đồng thời thúc đẩy các phương thức sản xuất nông nghiệp bền vững hơn.

Nông nghiệp tiếp tục là một trụ cột trong quan hệ song phương. Với vai trò là đối tác chiến lược trong lĩnh vực này, Bỉ và Việt Nam đã hợp tác từ nghiên cứu nông nghiệp đến các hệ thống thực phẩm. Đại sứ Pieter Leenknegt cho rằng giai đoạn hợp tác tiếp theo cần tập trung vào nông nghiệp công nghệ cao, phương thức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, canh tác bền vững và các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm đổi mới sáng tạo. Từ nuôi trồng thủy sản, nguyên liệu nông nghiệp đến công nghệ thực phẩm tiên tiến, hai nước có những thế mạnh bổ trợ đáng kể, có thể tạo động lực cho tăng trưởng trong tương lai.

Một lĩnh vực khác giàu tiềm năng là logistics và kết nối hàng hải. Đại sứ Pieter Leenknegt chỉ ra rằng Việt Nam và Bỉ đều có vị trí chiến lược trong khu vực của mình. Việt Nam ngày càng đóng vai trò cửa ngõ vào ASEAN, nhờ mạng lưới rộng khắp các hiệp định thương mại tự do và vị trí nằm trên những tuyến hàng hải huyết mạch. Trong khi đó, Bỉ là một trong những trung tâm logistics chủ chốt của châu Âu.

Nằm ở trung tâm thị trường chung châu Âu, các cảng của Bỉ kết nối với phần lớn thị trường tiêu dùng châu Âu thông qua hệ thống hạ tầng đường sắt, đường thủy nội địa và đường bộ đồng bộ. Bằng cách tăng cường hợp tác trong phát triển cảng biển, logistics thông minh, kết nối hậu phương cảng và chuỗi cung ứng xanh, Việt Nam và Bỉ có thể củng cố hơn nữa vai trò cửa ngõ kết nối Đông Nam Á với châu Âu. Cảng Antwerp và Zeebrugge của Bỉ, cùng với Hải Phòng và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, mở ra những cơ hội hợp tác đầy triển vọng.

Thương mại và đầu tư tiếp tục là nền tảng của quan hệ hai nước. Bỉ hiện là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu, trong khi Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Bỉ tại ASEAN. Đại sứ Pieter Leenknegt nhấn mạnh những kết quả tích cực của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), theo đó thương mại giữa Việt Nam và EU đã tăng hơn 40% kể từ khi hiệp định có hiệu lực năm 2020. Vai trò cửa ngõ vào châu Âu của Bỉ, cùng vị thế là thị trường thử nghiệm cho các sản phẩm muốn tiếp cận thị trường rộng lớn hơn của châu Âu, càng làm tăng giá trị của Bỉ với tư cách đối tác kinh tế của Việt Nam.

Đồng thời, Đại sứ Pieter Leenknegt nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA). Bỉ đang ghi nhận những tín hiệu tích cực từ các cơ quan nghị viện liên quan đến tiến trình phê chuẩn hiệp định. Dù không phải là giải pháp cho mọi vấn đề, EVIPA có thể góp phần đáng kể nâng cao tính chắc chắn và khả năng dự đoán của môi trường pháp lý đối với nhà đầu tư.

Thay thế 21 hiệp định đầu tư song phương riêng rẽ giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên EU bằng một khuôn khổ thống nhất, EVIPA sẽ thiết lập các tiêu chuẩn đầu tư rõ ràng, đồng bộ hơn, đồng thời cung cấp các cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả hơn. Môi trường đầu tư có tính ổn định và khả năng dự đoán cao là điều thiết yếu để khuyến khích các dòng vốn dài hạn theo cả hai chiều. Đáng chú ý, Đại sứ Pieter Leenknegt cũng bày tỏ kỳ vọng đầu tư của Việt Nam vào Bỉ sẽ gia tăng trong thời gian tới.

Đại sứ đồng thời đề cập nhiều lĩnh vực khác có thể trở thành những trụ cột mới trong hợp tác kinh tế song phương, gồm công nghệ xanh, logistics, thiết bị năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, nông nghiệp thông minh và cả ngành công nghiệp thực phẩm – lĩnh vực mà cả hai nước đều tự hào về những thành tựu của mình. Với góc nhìn gần gũi hơn, ông nhắc đến những nét giao thoa ẩm thực giữa phở, khoai tây chiên, chocolate, bia và bánh mì, qua đó phản ánh những giao lưu văn hóa sâu sắc hơn song hành cùng quan hệ kinh tế.

Giao lưu văn hóa và giáo dục tiếp tục là một trụ cột quan trọng khác trong quan hệ hai nước. Trong cộng đồng Pháp ngữ và ngoài khuôn khổ này, các nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhạc sĩ, nhà văn và chuyên gia bảo tồn đang tiếp tục xây dựng những mối liên kết giữa hai xã hội. Theo Đại sứ Pieter Leenknegt, thời gian qua, các hoạt động giao lưu nhân dân đã được triển khai thông qua nhiều chuyến thăm, quan hệ đối tác.

Đại sứ Pieter Leenknegt tới thăm tỉnh Đồng Nai vào tháng 9/2026, trải nghiệm mô hình Anvui Mart do các đối tác Bỉ triển khai nhằm hỗ trợ những gia đình Việt Nam có người thân là nạn nhân chất độc da cam. (Nguồn: Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam)

Cùng vun đắp cho hòa bình, thịnh vượng

Vị thế đặc biệt của Bỉ tại châu Âu cũng tạo thêm một chiều cạnh quan trọng cho chuyến thăm dịp này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Là nơi đặt trụ sở của Ủy ban châu Âu, Hội đồng Liên minh châu Âu, Ban Thư ký Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu, Bỉ đóng vai trò cầu nối giữa Việt Nam và EU. Vì vậy, Đại sứ Pieter Leenknegt nhận định chuyến thăm Brussels của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bao gồm các hoạt động làm việc với EU, phản ánh ý nghĩa rộng lớn hơn của chuyến thăm trong quan hệ với châu Âu.

Về các vấn đề quốc tế, Đại sứ Pieter Leenknegt cho rằng Việt Nam và Bỉ cùng có niềm tin mạnh mẽ vào chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. Hai nước đều dựa nhiều vào các khuôn khổ hợp tác khu vực, như ASEAN và EU. Ông lưu ý rằng chính ASEAN và EU cũng đang tăng cường quan hệ, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ vào năm 2027.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam và Bỉ có thể tăng cường phối hợp nhằm ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), các thỏa thuận về bảo vệ đa dạng sinh học, bao gồm bảo vệ các vùng biển nằm ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia. Theo Đại sứ, cả hai nước đều hiểu rằng hội nhập khu vực và hợp tác đa phương tiếp tục là những nền tảng thiết yếu cho hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững trong một thế giới ngày càng khó lường.

“Khi chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đến gần, Bỉ nhìn nhận đây không chỉ là dịp nhìn lại và tôn vinh những thành tựu đã đạt được, mà còn là cơ hội xác lập chương trình nghị sự đầy tham vọng cho tương lai. Từ năng lượng tái tạo, thích ứng với biến đổi khí hậu đến logistics, nông nghiệp, đổi mới sáng tạo và ngoại giao đa phương, thông điệp từ Brussels là quan hệ đối tác Việt Nam – Bỉ vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác và đang bước vào một giai đoạn mới với ý nghĩa chiến lược ngày càng rõ nét”, Đại sứ Pieter Leenknegt kết lại.

Từ những điều bình dị, thêm yêu mến Việt Nam

Với Đại sứ Pieter Leenknegt, Việt Nam không chỉ là đất nước ông đã tìm hiểu và mong muốn đặt chân đến từ thời trẻ, mà còn là nơi đem lại nhiều bất ngờ qua những trải nghiệm thực tế. Từ khi còn là sinh viên, ông đã xem một số bộ phim của thập niên 1990 lấy bối cảnh lịch sử Việt Nam. Hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong những bộ phim ấy để lại ấn tượng sâu sắc, khơi dậy trong ông niềm quan tâm đặc biệt và mong muốn một ngày được đến, làm việc tại đây. Dù đã đọc nhiều tài liệu, tìm hiểu thông tin từ các nguồn khác nhau và trò chuyện với cả người tiền nhiệm, ông vẫn bất ngờ khi trực tiếp trải nghiệm cuộc sống tại Việt Nam.

Điều khiến Đại sứ ấn tượng trước hết là trình độ phát triển, sự hiện đại và tính tiện nghi của đời sống vượt xa những gì ông từng hình dung. Tại Hà Nội, xe điện và xe máy điện xuất hiện phổ biến; các dịch vụ ngân hàng và những chuyến bay nội địa cũng rất thuận tiện. Bên cạnh đó là sự hiếu khách của người dân và tinh thần làm việc đáng trân trọng. Với ông, những điều ấy không chỉ phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ của đời sống xã hội, mà còn cho thấy khát vọng vươn lên và ý thức không ngừng cải thiện chất lượng công việc của người Việt Nam.

Một kỷ niệm nhỏ nhưng đặc biệt đáng nhớ của Đại sứ là lần mang chiếc đồng hồ ngừng chạy do hết pin đi sửa. Sau khi thay pin mới, người thợ còn cấp cho ông phiếu bảo hành có thời hạn tới 18 tháng. Điều khiến ông ngạc nhiên không chỉ là thời gian bảo hành dài đối với một dịch vụ sửa chữa nhỏ, mà còn là sự tự tin của người thợ vào chất lượng công việc mình thực hiện. Đại sứ chia sẻ rằng ngay cả ở châu Âu, việc bảo đảm chất lượng dịch vụ trong một khoảng thời gian dài như vậy cũng không dễ dàng.

Từ câu chuyện tưởng chừng rất đỗi bình thường ấy, ông nhìn thấy niềm tự hào nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của người lao động Việt Nam. Rộng hơn, theo Đại sứ, tinh thần đoàn kết và sự chung sức của xã hội hướng tới tiến bộ cũng là một phần lý giải vì sao Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đáng ngưỡng mộ. Có lẽ, chính những trải nghiệm gần gũi như vậy đã giúp hình ảnh Việt Nam trong ông vượt ra ngoài những trang sách hay những thước phim thời sinh viên, trở thành một đất nước sống động với con người, nhịp phát triển và những giá trị đời thường đáng trân trọng.