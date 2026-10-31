Một điểm trên sân Vinh và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Lịch thi đấu dày và bài toán thể lực cho CAHN

CAHN sở hữu đội hình có chiều sâu với nhiều cầu thủ chất lượng ở cả ba tuyến. Sự hiện diện của các tuyển thủ quốc gia, những cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng dàn ngoại binh có chuyên môn tốt giúp HLV Mano Polking có nhiều phương án lựa chọn. Đây là lợi thế quan trọng để đội bóng duy trì sức cạnh tranh ở các giải đấu.

Tuy nhiên, chiều sâu lực lượng không đồng nghĩa với việc CAHN có thể tránh được thách thức về thể lực khi phải thi đấu liên tục. Mùa giải này, đội bóng tham gia cả giải đấu trong nước lẫn quốc tế. Lịch trình dày đặc, những chuyến di chuyển liên tục và thời gian hồi phục hạn chế khiến việc duy trì trạng thái tốt nhất cho các cầu thủ trở thành thách thức lớn.

CAHN chia điểm với SLNA (áo vàng) trong trận đấu tối 31/10. Ảnh: CAHN FC.

Trận thắng Shanghai Port với tỷ số 3-2 trên sân khách tại AFC Champions League Elite ngày 27/10 là một ví dụ. Sau trận đấu tiêu tốn nhiều sức lực ở đấu trường châu lục, CAHN chỉ có vài ngày chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Vinh. HLV Mano Polking buộc phải tính toán nhân sự, trao cơ hội cho một số cầu thủ dự bị nhằm phân phối sức lực cho chặng đường phía trước.

Điều đó phần nào ảnh hưởng đến sự vận hành của đội bóng. CAHN vẫn có những thời điểm kiểm soát thế trận, nhưng không dễ tạo ra sức ép đủ lớn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của SLNA. Đây là vấn đề đáng lưu tâm với đội bóng của HLV Mano Polking trong bối cảnh họ còn phải tiếp tục phân phối lực lượng cho nhiều mặt trận.

SLNA chứng minh vị thế bằng phong độ và lối chơi

Thử thách với CAHN càng lớn khi đối thủ là SLNA đang có phong độ ấn tượng. Trước vòng 6, đội bóng xứ Nghệ dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm sau 5 trận, gồm 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Họ ghi 10 bàn, chỉ để thủng lưới 4 lần và vừa đánh bại HAGL 2-0 ở vòng đấu trước.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA đang cho thấy sự tiến bộ trong cách tổ chức lối chơi. Đội bóng không phụ thuộc vào một vài cá nhân nổi bật mà đề cao tính tập thể, khả năng tranh chấp và sự gắn kết giữa các tuyến. Tinh thần thi đấu mạnh mẽ cùng những pha chuyển trạng thái nhanh giúp SLNA trở thành đối thủ khó chịu, nhất là khi được chơi trên sân nhà.

Với những gì đã thể hiện trước nhà đương kim vô địch, SLNA thực sự là một tập thể đáng gờm tại V.League mùa này. Ảnh: CAHN FC.

Trận hòa 1-1 trước CAHN tiếp tục cho thấy những phẩm chất ấy. SLNA không bị choáng ngợp trước đội hình có chất lượng cá nhân vượt trội của đối phương. Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội và có bàn mở tỷ số ở phút 41 nhờ công Luizao.

Bàn thắng này cho thấy SLNA không chỉ biết phòng ngự mà còn có khả năng tận dụng thời cơ. Trước một CAHN vừa trải qua trận đấu tại đấu trường châu lục, đội chủ nhà đã khai thác tốt lợi thế sân nhà và sự chủ động trong cách tiếp cận trận đấu. Việc khiến nhà đương kim vô địch phải vất vả tìm bàn gỡ là minh chứng cho vị thế của SLNA sau những vòng đấu đầu tiên.

Bản lĩnh giúp CAHN không "trắng tay" rời sân Vinh

Bị dẫn trước trên sân khách, CAHN đứng trước nguy cơ phải nhận thêm một kết quả không như mong đợi tại V.League. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mano Polking vẫn giữ được sự bình tĩnh và tìm cách thay đổi cục diện bằng những điều chỉnh nhân sự.

Phút 70, Leo Artur ghi bàn gỡ hòa 1-1, giúp CAHN trở lại trận đấu. Bàn thắng này cho thấy giá trị của những cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong đội hình. Dù không có được thế trận như mong muốn, đội khách vẫn biết cách tận dụng thời cơ để đưa trận đấu về lại vạch xuất phát.

Những phút cuối diễn ra căng thẳng. Phút 77, Lê Văn Quý nhận thẻ vàng thứ hai, khiến SLNA chỉ còn 10 người. Tuy nhiên, lợi thế quân số không giúp CAHN ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Đình Bắc ôm đầu tiếc nuối sau một pha bỏ lỡ cơ hội trong trận đấu tối 31/10. Ảnh: CAHN FC.

Một điểm trên sân Vinh chưa phải kết quả khiến CAHN có thể hài lòng, nhất là khi đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu. Dẫu vậy, trong bối cảnh vừa phải thi đấu tại đấu trường châu lục, việc tránh được thất bại trước một SLNA đang có phong độ cao cũng là điều cần ghi nhận.

Trận đấu cho thấy CAHN vẫn còn những vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là khả năng duy trì thể lực và sự ổn định khi phải thi đấu với mật độ dày. Nhưng đội bóng cũng cho thấy phẩm chất của nhà đương kim vô địch: không dễ dàng buông xuôi khi gặp bất lợi và luôn tìm cách giành kết quả tốt nhất. Đó sẽ là yếu tố quan trọng nếu CAHN muốn duy trì tham vọng trên cả hai mặt trận quốc nội và quốc tế.