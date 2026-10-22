Một điểm đến, nhiều trải nghiệm độc đáo giữa thiên nhiên Iceland

Nơi đây còn là địa điểm lý tưởng để ngắm cực quang, đi bộ đường dài và khám phá thiên nhiên Iceland.

Vườn quốc gia Thingvellir (Þingvellir) được xem là một trong những địa danh quan trọng nhất của Iceland nhờ giá trị lịch sử, văn hóa và địa chất đặc biệt.

Đây là vườn quốc gia đầu tiên của đất nước, được thành lập vào năm 1928, đồng thời được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ những giá trị nổi bật toàn cầu.

Sức hấp dẫn của Thingvellir bắt nguồn từ vị trí địa chất độc đáo, nơi thung lũng tách giãn hình thành giữa mảng kiến tạo Bắc Mỹ và mảng kiến tạo Á-Âu.

Qua thời gian, các chuyển động kiến tạo đã tạo nên những khe nứt sâu, vách đá dựng đứng và địa hình núi lửa ấn tượng, mang đến cho khu vực diện mạo khác biệt so với nhiều điểm đến thiên nhiên khác.

Toàn cảnh thác nước Oxarafoss trong Vườn quốc gia Thingvellir. Ảnh:Sjo/Getty Images

Cách di chuyển đến Vườn quốc gia Thingvellir

Cách thuận tiện nhất để đến Thingvellir là thuê ô tô tự lái. Từ Reykjavik, du khách mất khoảng 45 phút di chuyển. Tuyến đường phổ biến đi qua Mosfellsbær, sau đó tiếp tục theo Quốc lộ 36 để đến công viên.

Với quãng đường không quá xa và cung đường dễ định hướng, Thingvellir là lựa chọn phù hợp cho chuyến đi trong ngày từ thủ đô. Nơi đây cũng là một điểm dừng quan trọng trên tuyến du lịch Golden Circle nổi tiếng của Iceland.

Trước khi khởi hành, du khách nên tải bản đồ ngoại tuyến và đánh dấu những địa điểm muốn tham quan, bởi tín hiệu điện thoại có thể không ổn định ở một số khu vực trong công viên. Việc chuẩn bị trước lộ trình sẽ giúp chuyến đi thuận lợi hơn, đặc biệt khi muốn khám phá nhiều điểm trong cùng một ngày.

Thời tiết cũng là yếu tố cần lưu ý. Ngay cả khi đã kiểm tra dự báo, điều kiện thực tế vẫn có thể thay đổi chỉ trong vài phút. Du khách nên mang theo quần áo nhiều lớp, áo khoác chống nước, găng tay và kính râm để thích ứng với những biến động bất ngờ.

Một khung cảnh núi đá hùng vĩ tại Vườn quốc gia Thingvellir. Ảnh: neurobite/Adobe Stock

Thời điểm lý tưởng để tham quan

Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn đi bộ đường dài, khám phá các khe nứt và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tại Thingvellir.

Tháng 4 thường đánh dấu giai đoạn cuối của mùa ngắm cực quang tại Iceland. Khi mùa hè đến gần, nhiệt độ không khí tăng lên, cảnh quan trở nên xanh tươi và các thác nước mang đến những khung hình ấn tượng. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để trải nghiệm các tuyến đường đi bộ và hoạt động ngoài trời.

Đầu mùa thu, không khí bắt đầu se lạnh, thời gian ban ngày ngắn dần và thảm thực vật chuyển sang những sắc vàng đặc trưng. Đây cũng là giai đoạn mùa cực quang dần trở lại, mở ra cơ hội kết hợp khám phá thiên nhiên ban ngày với ngắm bầu trời đêm.

Trong khi đó, mùa đông mang đến cảnh quan phủ tuyết và cơ hội quan sát cực quang trong những đêm dài. Tuy nhiên, du khách cần chuẩn bị kỹ trước gió mạnh, nhiệt độ thấp và tình trạng tuyết hoặc băng trên đường.

Một số hoạt động và tuyến đường có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Chi phí lưu trú và vé máy bay đôi khi cũng thuận lợi hơn vào mùa thấp điểm, nhưng còn tùy thời gian và nhu cầu du lịch.

Một người đang đi bộ giữa những khối đá lớn trong Vườn quốc gia Thingvellir. Ảnh: Tomsickova/Adobe Stock

Những trải nghiệm không nên bỏ lỡ tại Thingvellir

Lặn giữa hai mảng kiến tạo tại khe nứt Silfra

Một trong những trải nghiệm nổi bật nhất ở Thingvellir là lặn bình khí hoặc lặn với ống thở tại khe nứt Silfra. Nằm giữa mảng kiến tạo Bắc Mỹ và Á-Âu, Silfra nổi tiếng với làn nước trong đến mức du khách có thể quan sát những cấu trúc địa chất dưới mặt nước.

Đây là một trong những địa điểm hiếm hoi trên thế giới cho phép du khách trực tiếp trải nghiệm vùng nước nằm giữa hai mảng kiến tạo. Nước tại Silfra có nguồn gốc từ nước băng tan được lọc qua các lớp đá núi lửa trong thời gian dài, tạo nên độ trong đặc biệt. Tuy nhiên, nhiệt độ nước luôn rất thấp quanh năm, vì vậy người tham gia phải tuân thủ các yêu cầu an toàn.

Hoạt động lặn bình khí đòi hỏi chứng chỉ và kinh nghiệm phù hợp với việc sử dụng bộ đồ lặn khô theo quy định của đơn vị tổ chức. Một số chương trình có thể chấp nhận người chưa có chứng chỉ chuyên biệt nếu đáp ứng yêu cầu về số lần lặn bằng bộ đồ lặn khô đã được ghi nhận.

Trong khi đó, lặn với ống thở không yêu cầu chứng chỉ lặn bình khí, nhưng người tham gia vẫn phải đáp ứng các điều kiện an toàn của nhà tổ chức.

Khe nứt Silfra. Ảnh: Pinterest

Mùa hè có thể thuận lợi hơn nhờ thời tiết trên bờ ôn hòa, dù nước vẫn lạnh. Với những người không muốn xuống nước, các lối đi bộ gần Silfra cũng mang đến cơ hội ngắm làn nước trong vắt và quan sát cấu trúc địa chất từ trên cao.

Săn cực quang giữa thiên nhiên Iceland

Thingvellir là địa điểm đáng cân nhắc đối với những du khách muốn ngắm cực quang trong không gian thiên nhiên rộng mở, cách xa ánh đèn đô thị. Khi bầu trời quang đãng và hoạt động cực quang đủ mạnh, những dải sáng xanh có thể xuất hiện và chuyển động trên nền trời đêm.

Trải nghiệm này càng đặc biệt khi du khách có thể đứng giữa không gian yên tĩnh của công viên, quan sát ánh sáng nhảy múa phía trên những dãy núi và thung lũng. Tuy nhiên, cực quang là hiện tượng tự nhiên nên không thể bảo đảm sẽ xuất hiện vào một thời điểm cụ thể. Du khách nên theo dõi dự báo thời tiết, mức độ hoạt động địa từ và lựa chọn vị trí có tầm nhìn thoáng.

Mùa thu và mùa đông thường là những giai đoạn thuận lợi để săn cực quang nhờ thời gian ban đêm dài. Cuối mùa đông và đầu mùa xuân cũng có thể mang đến cơ hội quan sát nếu điều kiện phù hợp.

Cắm trại qua đêm trong công viên

Cắm trại là một cách để trải nghiệm Thingvellir lâu hơn, đặc biệt khi lượng khách tham quan ban ngày đã giảm. Công viên có bốn khu cắm trại chính gồm Nyrori-Leirar, Syori-Leirar, Fagrabrekka và Vatnskot.

Nyrori-Leirar và Syori-Leirar có khu vực phục vụ xe nhà lưu động với các tiện ích tương ứng, trong khi Fagrabrekka và Vatnskot chủ yếu dành cho khách dựng lều. Thời gian hoạt động của các khu cắm trại có thể khác nhau theo mùa.

Theo thông tin được giới thiệu trong bài viết gốc, phần lớn các khu mở cửa từ ngày 1/6 đến ngày 15/9, còn Nyrori-Leirar là khu được nêu là hoạt động quanh năm. Du khách nên kiểm tra thông tin chính thức trước khi đến để xác nhận tình trạng mở cửa, dịch vụ và quy định đặt chỗ.

Mùa hè thường là thời điểm thuận lợi hơn để cắm trại nhờ nhiệt độ dễ chịu và thời gian ban ngày kéo dài. Dù vậy, thời tiết Iceland vẫn có thể thay đổi đột ngột, vì thế việc chuẩn bị lều, túi ngủ và trang phục phù hợp là điều cần thiết.

Đi bộ đường dài qua khe nứt Almannagja và thác Oxararfoss

Thingvellir sở hữu nhiều tuyến đường đi bộ, từ những lối đi tương đối dễ dàng đến các cung đường đòi hỏi thể lực tốt hơn. Một trong những lựa chọn đáng chú ý là tuyến tham quan khe nứt Almannagjá và thác Oxararfoss.

Trên hành trình, du khách có thể chiêm ngưỡng những vách đá ấn tượng, dòng sông chảy qua thung lũng, cảnh quan núi non và thác nước Oxararfoss. Tuyến đường cũng đi qua những địa điểm mang ý nghĩa lịch sử, trong đó có khu vực nhà thờ Thingvellir.

Ảnh: Pinterest

Theo thông tin trong bài viết gốc, một cung đường vòng dài khoảng 1,8 km có thể mất khoảng hai giờ để khám phá, tùy lộ trình và thời gian dừng chân. Trên thực tế, thời gian hoàn thành phụ thuộc vào tuyến đường được lựa chọn, điều kiện mặt đường và tốc độ di chuyển. Du khách nên kiểm tra bản đồ đường mòn tại công viên trước khi bắt đầu.

Khám phá tuyến du lịch Golden Circle

Golden Circle là một trong những tuyến du lịch nổi tiếng nhất Iceland, kết nối nhiều thắng cảnh đặc trưng của đất nước. Hành trình thường bao gồm Vườn quốc gia Thingvellir, khu vực địa nhiệt Geysir với các mạch nước phun và thác Gullfoss hùng vĩ.

Dọc tuyến đường, du khách còn có thể bắt gặp các miệng núi lửa, thị trấn nhỏ, suối nước nóng và nhiều cảnh quan đặc trưng của vùng đất núi lửa. Nhờ vị trí thuận tiện, Thingvellir có thể trở thành điểm khởi đầu hoặc điểm kết thúc của hành trình Golden Circle, tùy kế hoạch di chuyển.

Ảnh: Pinterest

Với sự kết hợp giữa lịch sử, địa chất và cảnh quan thiên nhiên, Thingvellir không chỉ là điểm tham quan phù hợp cho chuyến đi trong ngày từ Reykjavik mà còn là nơi để du khách dành nhiều thời gian khám phá.

Từ việc đi bộ giữa những khe nứt khổng lồ, lặn trong làn nước trong vắt đến ngắm cực quang vào ban đêm mang đến nhiều trải nghiệm đặc trưng của Iceland trong cùng một điểm đến.