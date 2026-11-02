Một điểm chạm - Muôn sắc màu văn hóa

Văn Miếu – Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng hiền tài Việt Nam. Ảnh: P. Sỹ.

Kết nối thông tin văn hóa trên một không gian số

Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (CMAP) sẽ được triển khai tại địa chỉ www.cmap.vn, hướng tới việc số hóa và kết nối các nguồn lực văn hóa trên cùng một nền tảng. Tại đây, người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu, khám phá chuỗi sự kiện, di sản, hệ thống bảo tàng cũng như các hoạt động văn hóa đặc sắc trải dài trên 34 tỉnh, thành.

Tính đến 22h00 ngày 31/10/2026, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam đã công bố 366 sự kiện được tổ chức tại 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ VHTTDL công bố 31 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Điểm đáng chú ý của nền tảng là dữ liệu được tổ chức theo không gian và các thuộc tính liên quan có thể cung cấp thêm cơ sở tham khảo về phân bố, hiện trạng và tiềm năng của các nguồn lực văn hóa, phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách. Hạ tầng dữ liệu số của CMAP hỗ trợ đắc lực cho công tác theo dõi mật độ sự kiện, đánh giá sức chứa du lịch, quản lý bảo tồn di sản và điều phối các nguồn lực phát triển ngành một cách khoa học, hiệu quả. Qua đó, hướng tới mục tiêu chuẩn hóa và giàu tính ứng dụng.

Trong thời gian tới, CMAP sẽ tiếp tục tiếp nhận đóng góp từ cộng đồng và giới chuyên môn để hoàn thiện tính năng, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên thông với hệ thống định danh điện tử VNeID cùng các nền tảng số liên quan.

Sự kết nối liên thông này không chỉ giúp tối ưu hóa tiện ích tra cứu cá nhân hóa mà còn mở ra khả năng tích hợp dữ liệu đa ngành, phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số. Việc mở rộng kết nối dữ liệu sẽ bao quát toàn bộ các nhóm đối tượng: từ hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các thiết chế bảo tàng, thư viện, nhà hát, cho đến các không gian sáng tạo, cơ sở thể dục thể thao và các điểm đến du lịch trọng điểm trên cả nước.

Việc duy trì và phát triển CMAP gắn liền với cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan quản lý và địa phương trong công tác chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu, đưa nền tảng trở thành công cụ tra cứu văn hóa hữu ích, tin cậy cho người dân và du khách.

Đưa văn hóa gần hơn với công chúng bằng công nghệ

Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam (cmap.vn) đánh dấu một bước chuyển mình trong hành trình đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng bằng công nghệ, góp phần gìn giữ giá trị truyền thống và kiến tạo những trải nghiệm văn hóa mới trong thời đại số.

Một hành trình khám phá di sản có thể bắt đầu từ câu chuyện lịch sử, hình ảnh một di tích hay thông tin về một hoạt động văn hóa. Để sự quan tâm trở thành trải nghiệm thực tế, công chúng cần biết địa điểm ở đâu, có điều gì đáng tìm hiểu, hoạt động diễn ra khi nào và có thể tham gia ra sao. Khả năng tiếp cận thông tin vì thế trở thành một mắt xích quan trọng trong quá trình đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân. Đáp ứng nhu cầu đó, nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam được xây dựng theo hướng kết nối các sự kiện, hoạt động và điểm đến văn hóa trên cùng một không gian số.

Mỗi địa phương đều có những đặc trưng riêng về di sản, thiết chế văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, hoạt động cộng đồng và điểm đến. Khi những thông tin này được cập nhật trên cùng một nền tảng, các giá trị văn hóa có thêm cơ hội được giới thiệu rộng rãi, tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá sự phong phú, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Việc kết nối thông tin cũng mở ra khả năng xây dựng những hành trình trải nghiệm liên vùng, liên địa phương. Từ một di tích, lễ hội hay sự kiện, người dùng có thể tiếp tục tìm hiểu những điểm đến và hoạt động văn hóa khác trong khu vực. Qua đó, các địa phương không chỉ giới thiệu những giá trị riêng có mà còn có thể tăng cường kết nối, bổ trợ lẫn nhau trong quảng bá văn hóa và phát triển các hoạt động du lịch gắn với di sản.

Bên cạnh phục vụ nhu cầu tra cứu của người dân và du khách, nền tảng góp phần hình thành nguồn dữ liệu văn hóa có hệ thống, được cập nhật thường xuyên, qua đó, hỗ trợ các cơ quan quản lý theo dõi, khai thác thông tin, kết nối và phát triển các hoạt động văn hóa, du lịch trên môi trường số.

Những tính năng nổi bật của nền tảng bao gồm: Bản đồ số – không gian trung tâm của nền tảng; Khám phá sự kiện văn hóa, nghệ thuật và thể thao; Khám phá hoạt động sinh hoạt cộng đồng; Tìm kiếm thông tin theo nhu cầu; Tối ưu chi phí, thúc đẩy kích cầu. Với định hướng kết nối dữ liệu, sự kiện và điểm đến trên cùng một không gian số, Bản đồ số Văn hóa Việt Nam góp phần đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá và tiếp cận các giá trị văn hóa. Nền tảng không chỉ mở ra cơ hội để công chúng khám phá kho tàng văn hóa dân tộc, giúp các địa phương tăng cường liên kết, mà còn đưa những giá trị bản sắc lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy đời sống đương đại.