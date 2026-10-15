Một đầu mối quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp trong khu công nghệ cao, khu công nghiệp Hà Nội

Tháng 6 vừa qua, UBND TP. Hà Nội ban hành Quyết định số 72/2026/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP. Hà Nội (Ban Quản lý).

Theo Quyết định, Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND Thành phố, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp và toàn diện đối với các khu công nghệ cao và khu công nghiệp trên địa bàn; đồng thời quản lý, tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Phạm vi nhiệm vụ của Ban Quản lý trải rộng từ xúc tiến, thu hút đăng ký đầu tư đến quy hoạch, xây dựng, khoa học công nghệ, môi trường, lao động, và vận hành hạ tầng,... Đáng chú ý, Ban Quản lý được xác định là đầu mối giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp; đồng thời tiếp nhận, phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP. Hà Nội, tháng 7/2026. Ảnh: Nguyễn Thái

Một đầu mối cho nhà đầu tư, doanh nghiệp

Vai trò đầu mối của Ban Quản lý được thể hiện từ khâu thu hút đầu tư. Ban Quản lý xây dựng, triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá trong và ngoài nước; thiết lập quan hệ với các tổ chức khoa học, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu khoa học, hội, hiệp hội trong và ngoài nước để hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Ban Quản lý cũng được huy động nguồn lực xã hội, thuê tư vấn trong và ngoài nước phục vụ xúc tiến đầu tư, xây dựng chiến lược phát triển khu công nghệ cao, khu công nghiệp theo quy định.

Khi nhà đầu tư triển khai dự án, Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền; xây dựng, công bố danh mục dự án thu hút đầu tư theo từng thời kỳ. Ban Quản lý được chấp thuận, cấp, điều chỉnh, thu hồi quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện các thủ tục đối với dự án đầu tư đặc biệt và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Thẩm quyền của Ban Quản lý được thực hiện trong suốt quá trình triển khai và hoạt động của dự án, từ điều chỉnh, gia hạn đến ngừng hoặc chấm dứt hoạt động của dự án theo quy định.

Phạm vi quản lý còn bao gồm lĩnh vực quy hoạch và xây dựng. Ban Quản lý tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt theo thẩm quyền các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; công khai và cung cấp thông tin quy hoạch đã được phê duyệt.

Trong lĩnh vực xây dựng, Ban Quản lý thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự, chất lượng công trình trong phạm vi được giao.

Riêng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý được giao nhiều thẩm quyền về đất đai như quyết định giao, cho thuê, thu hồi đất; điều chỉnh, gia hạn thời gian sử dụng đất và ký hợp đồng cho thuê đất. Ban Quản lý cũng được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê và thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến ưu đãi miễn tiền thuê đất theo quy định.

Trong lĩnh vực quản lý môi trường, Ban Quản lý thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án, cơ sở thuộc phạm vi được giao; kiểm tra, giám sát việc xây dựng hạ tầng và thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh chức năng quản lý, Ban Quản lý có trách nhiệm cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, triển khai dự án; theo dõi hoạt động của doanh nghiệp tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

Ý kiến, phản hồi từ doanh nghiệp được Ban Quản lý tiếp thu, tổng hợp để nghiên cứu, hoàn thiện chính sách phù hợp với thực tiễn. Ban Quản lý có nhiệm vụ theo dõi, đánh giá việc thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển khu công nghệ cao, khu công nghiệp; thu thập ý kiến từ doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn.

Nhiều thủ tục, nhiệm vụ tập trung tại Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP. Hà Nội Theo Quyết định 72, Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP. Hà Nội được giao nhiệm vụ, quyền hạn trên nhiều lĩnh vực: Đầu tư: Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thực hiện các thẩm quyền khác theo quy định. Quy hoạch: Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và quản lý các quy hoạch thuộc thẩm quyền. Xây dựng: Thẩm định dự án, cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự và chất lượng công trình theo phạm vi được giao. Đất đai: Thực hiện nhiều thẩm quyền về giao đất, cho thuê đất và quản lý đất đai tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Môi trường: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quy định bảo vệ môi trường theo thẩm quyền. Doanh nghiệp, lao động: Thực hiện một số nhiệm vụ về đăng ký doanh nghiệp tại khu công nghệ cao; cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thuộc phạm vi quản lý; hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn, vướng mắc. Hạ tầng: Quản lý, khai thác, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đối với khu công nghệ cao do Nhà nước đầu tư và bàn giao.

Tạo không gian cho R&D, đổi mới sáng tạo

Bên cạnh vai trò đầu mối về đầu tư, quy hoạch, xây dựng và môi trường, Ban Quản lý được giao nhiều nhiệm vụ nhằm thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

Ban Quản lý triển khai các chiến lược, kế hoạch, chương trình về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đánh giá trình độ, năng lực công nghệ của nhà đầu tư. Với các dự án đầu tư, Ban Quản lý đánh giá việc đáp ứng tiêu chí về công nghệ cao, công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược; thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ và hậu kiểm việc thực hiện các cam kết theo quy định.

Phối cảnh Dự án Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Viettel, được khởi công ngày 19/8/2025, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Một nhiệm vụ đáng chú ý là tổ chức, hỗ trợ ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao (R&D), đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Ban Quản lý cũng hỗ trợ thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ các hoạt động này.

Vai trò của Ban Quản lý kéo dài từ nghiên cứu đến ứng dụng và thương mại hóa. Cơ quan này được tổ chức khai thác, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hỗ trợ các hoạt động trình diễn công nghệ, sản phẩm công nghệ cao, chợ và sàn giao dịch công nghệ.

Đáng chú ý, Ban Quản lý được hướng dẫn triển khai khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với công nghệ cao; thí điểm cơ chế, chính sách mới, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới trong phạm vi khu công nghệ cao, khu công nghiệp. Ban Quản lý kiểm tra, giám sát quá trình thử nghiệm, đánh giá kết quả và đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện chính sách trên cơ sở kết quả này.

Như vậy, chuỗi nhiệm vụ được thiết kế từ R&D, ươm tạo, thử nghiệm đến ứng dụng và thương mại hóa. Việc đánh giá kết quả sandbox còn tạo cơ sở thực tiễn để đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Ban Quản lý cũng tổ chức thực hiện việc công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ chiến lược; xác nhận doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp.

Cùng với đó, Ban Quản lý quản lý, theo dõi phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ; hỗ trợ thủ tục và phối hợp bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan này còn hỗ trợ doanh nghiệp liên kết, hợp tác, thực hiện cộng sinh công nghiệp, sản xuất sạch hơn và chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Có thể thấy, với phạm vi nhiệm vụ này, mô hình Ban quản lý được thiết kế theo hướng tập trung nhiều khâu liên quan đến hoạt động của nhà đầu tư, doanh nghiệp tại một đầu mối, đồng thời gắn quản lý nhà nước với hỗ trợ đầu tư, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tiếp nhận phản hồi để hoàn thiện chính sách.

Quyết định số 72 được xem là một trong những tiền đề để Hà Nội hiện thực hóa định hướng phát triển dài hạn, khi khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đặt ở vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng. Thành phố định hướng phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thành một "thành phố khoa học", đồng thời nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng xanh, tuần hoàn.

Việc tập trung nhiều nhiệm vụ từ giải quyết thủ tục, hỗ trợ doanh nghiệp đến R&D, ươm tạo, thử nghiệm và thương mại hóa công nghệ tại Ban Quản lý tạo thêm công cụ để triển khai định hướng này. Nếu được thực thi hiệu quả, cơ chế mới sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các hệ sinh thái công nghệ và từng bước chuyển đổi các khu công nghiệp theo mô hình xanh, hiện đại hơn.

Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội LÊ THANH SƠN: Rõ đầu mối, rõ trách nhiệm trong hỗ trợ doanh nghiệp Quyết định 72 tạo cơ sở xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Ban Quản lý, trong đó nhiều nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến quá trình đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp được giao cho Ban Quản lý thực hiện theo thẩm quyền. Điều này giúp tăng tính chủ động, giảm các tầng nấc phối hợp và nâng cao trách nhiệm của cơ quan đầu mối.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp TP. Hà Nội. Ảnh: Vũ Quang

Tuy nhiên, tập trung thẩm quyền phải đi cùng thay đổi cách làm. Yêu cầu đặt ra với chúng tôi là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án; tổ chức công việc theo hướng rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, kịp thời tiếp nhận và xử lý các khó khăn, vướng mắc. Phản hồi từ doanh nghiệp cũng là nguồn thông tin quan trọng để đánh giá thực thi và đề xuất hoàn thiện chính sách. Doanh nghiệp có thể kỳ vọng vào một đầu mối hỗ trợ xuyên suốt hơn, thay vì chỉ giải quyết từng thủ tục riêng lẻ. Mục tiêu là tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, để doanh nghiệp tập trung nhiều hơn nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu và đổi mới công nghệ. Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của Ban Quản lý không dừng ở quản lý đầu tư và hạ tầng. Quyết định giao Ban Quản lý nhiều nhiệm vụ về R&D, ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai sandbox đối với công nghệ cao. Điều này đòi hỏi Ban Quản lý tăng cường kết nối doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và các nguồn lực công nghệ. Chúng tôi kỳ vọng những thẩm quyền và công cụ được xác lập tại Quyết định số 72 sẽ góp phần biến các khu công nghệ cao, khu công nghiệp thành những không gian phát triển mới, nơi quản lý nhà nước, phục vụ doanh nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo được thực hiện đồng bộ. Đây cũng là tiền đề để Ban Quản lý đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và chuyển đổi các khu công nghiệp của Hà Nội theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.