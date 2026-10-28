Một đại hội cổ đông không chỉ nói về kết quả, mà nói về những câu hỏi của tương lai

Những cuộc đối thoại tại đại hội cho thấy doanh nghiệp đang tập trung vào việc chuẩn bị năng lực cho chặng đường dài hạng thay vì theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn.

Coteccons chuyển từ “tăng trưởng” sang “tăng trưởng chất lượng”.

Từ tăng trưởng đến tăng trưởng chất lượng

Một trong những chủ đề được nhắc đến nhiều nhất tại đại hội là chất lượng tăng trưởng. Khi được hỏi về tốc độ tăng trưởng và lượng công việc trong tay của Coteccons, các lãnh đạo doanh nghiệp không tập trung nói về việc làm sao để nhận thêm nhiều dự án hơn. Thay vào đó, họ dành khá nhiều thời gian để giải thích vì sao doanh nghiệp ngày càng thận trọng trong việc lựa chọn khách hàng và dự án.

Trong ngành xây dựng, doanh thu hay backlog luôn là những chỉ số quan trọng. Tuy nhiên, như các lãnh đạo tại đại hội chia sẻ, hoàn thành công trình mới chỉ là một nửa chặng đường. Nửa còn lại nằm ở khả năng thu hồi công nợ, chất lượng dòng tiền và mức độ hiệu quả của từng dự án.

Đó là lý do những yếu tố như năng lực tài chính của chủ đầu tư, lịch sử thanh toán, tính pháp lý hay khả năng đồng hành dài hạn ngày càng được đưa vào các quyết định lựa chọn dự án.

Điều này cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong tư duy vận hành. Nếu giai đoạn trước doanh nghiệp tập trung mở rộng quy mô và củng cố vị thế thị trường, thì hiện nay ưu tiên đang dịch chuyển sang việc bảo vệ chất lượng tăng trưởng và hiệu quả sử dụng vốn.

Có lẽ vì vậy mà cụm từ "Tăng trưởng chất lượng" xuất hiện nhiều lần trong các phần thảo luận. Đây không còn là một khẩu hiệu chiến lược, mà đang trở thành tiêu chí để doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hàng ngày.

“Với vai trò là một tổng thầu xây dựng, Coteccons muốn tái định nghĩa vai trò của mình. Chúng tôi muốn trở thành một nhân tố, một nhà thầu góp phần xây dựng Việt Nam tốt đẹp hơn”, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons khẳng định.

Vốn tín nhiệm trở thành tài sản chiến lược

Ban lãnh đạo Coteccons trả lời cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Một điều khác cũng xuất hiện xuyên suốt đại hội là câu chuyện về niềm tin. Các nội dung được thảo luận dường như khá khác nhau: từ khách hàng, nhân sự, ESG cho đến thị trường vốn và nhà đầu tư quốc tế. Nhưng khi kết nối lại, tất cả đều xoay quanh cùng một chủ đề: khả năng xây dựng và duy trì vốn tín nhiệm.

Trong phần trao đổi về thị trường vốn, nhiều khách mời nhắc tới yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư đối với chất lượng quản trị và tính minh bạch của doanh nghiệp. Trong khi đó, các lãnh đạo Coteccons lại nhiều lần đề cập đến việc lựa chọn đúng khách hàng, xây dựng quan hệ dài hạn với đối tác và tạo dựng môi trường làm việc để nhân tài muốn gắn bó.

Những câu chuyện này nghe có vẻ khác nhau, nhưng đều phản ánh cùng một thực tế: trong một doanh nghiệp quy mô lớn, niềm tin dần trở thành một loại tài sản quan trọng không kém vốn hay công nghệ.

Có lẽ cũng vì vậy mà các từ khóa như: Quản trị, minh bạch, ESG hay trách nhiệm giải trình xuất hiện nhiều hơn những câu chuyện về cạnh tranh thị phần. Đại hội năm nay cho thấy Coteccons đang nhìn nhận niềm tin không còn là một yếu tố mềm của thương hiệu, mà là một lợi thế cạnh tranh có thể tạo ra giá trị kinh tế trong dài hạn.

Những khoản đầu tư chưa thể hiện ngay trên báo cáo tài chính

Một trong những điểm đáng suy ngẫm nhất của AGM năm nay là nhiều nội dung được thảo luận thực chất chưa thể phản ánh ngay vào kết quả kinh doanh.

Đó là các chương trình phát triển nhân tài trẻ, hệ thống quản trị Workday, việc ứng dụng AI vào công việc, kế hoạch xây dựng đội ngũ kế nhiệm hay những bước chuẩn bị cho chiến lược quốc tế hóa.

Ở góc độ tài chính ngắn hạn, đây đều là những khoản đầu tư làm tăng chi phí. Nhưng ở góc độ dài hạn, chúng lại là nền tảng tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Điều này cũng phản ánh một cách nhìn khác về tăng trưởng. Nếu trước đây tăng trưởng thường được đo đếm bằng doanh thu, lợi nhuận hay số lượng dự án, thì ngày nay các doanh nghiệp đầu ngành ngày càng phải đầu tư vào những tài sản khó nhìn thấy hơn: hệ thống quản trị, dữ liệu, công nghệ và con người.

Coteccons đầu tư vào hệ thống quản trị, dữ liệu, công nghệ và con người, xây nền tảng năng lực cạnh tranh dài hạn cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Trong suốt phiên đối thoại, ban lãnh đạo nhiều lần nhắc đến yếu tố đội ngũ. Không phải vì thiếu dự án hay thiếu cơ hội thị trường, mà vì cơ hội chỉ có thể trở thành kết quả khi doanh nghiệp có đủ con người và năng lực thực thi.

Điều tương tự cũng đúng với AI, dữ liệu hay các lĩnh vực mới như hạ tầng và data center. Những khoản đầu tư này chưa tạo ra lợi nhuận ngay lập tức, nhưng lại góp phần chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới của ngành xây dựng và của chính Coteccons

Có thể nói, Đại hội cổ đông 2026 không chỉ là câu chuyện về những gì doanh nghiệp đã đạt được trong năm tài chính vừa qua. Điều đáng chú ý hơn là cách ban lãnh đạo đang nhìn về quãng đường phía trước.

Trong một đại hội có rất nhiều con số, thứ để lại nhiều suy nghĩ nhất có lẽ không phải doanh thu, lợi nhuận hay backlog. Đó là những câu hỏi mà doanh nghiệp đang tự đặt ra cho chính mình: làm thế nào để tiếp tục được khách hàng lựa chọn, làm thế nào để người giỏi muốn đồng hành lâu dài và làm thế nào để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Việt Nam.

Nhìn lại năm tài chính 2026, Coteccons đạt doanh thu thuần 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước, đạt 115% kế hoạch kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ, vượt 13% kế hoạch năm. Giá trị trúng thầu mới của Coteccons đạt 60.307 tỷ đồng, tăng 107% so với năm trước. Backlog chuyển tiếp đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Coteccons hướng đến doanh thu 42.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2027, tăng khoảng 20%; lợi nhuận mục tiêu đạt 1.050 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với kết quả năm trước.