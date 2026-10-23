“Một cửa di động”, thêm kênh hỗ trợ người dân

Thuận tiện, hiệu quả

Từ cuối tháng 9, UBND phường Lạng Giang thí điểm mô hình “Tổ dân phố số gắn với một cửa di động” tại tổ dân phố Hoành Mô. Theo đó, vào các tối thứ Hai, Tư, Sáu và ngày Chủ nhật, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường phối hợp với các cơ quan, đơn vị trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ Nhân dân thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân tổ dân phố Hoành Mô tìm hiểu thông tin về thủ tục hành chính tại nhà văn hóa.

Ngày 17/10, tranh thủ ngày nghỉ, anh Trần Đức Kiên (sinh năm 2002), trú tại tổ dân phố Hoành Mô di chuyển từ phòng trọ tại Khu công nghiệp Quang Châu (phường Nếnh) về nhà văn hóa tổ dân phố thực hiện thủ tục tách hộ. Tại đây, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, anh Kiên được thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn tham gia lớp bình dân học vụ số.

Tương tự, anh Hoàng Kỳ Anh Tôn (sinh năm 1982), trú tại phường Phương Liệt (thành phố Hà Nội) cũng tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần về tổ dân phố Hoành Mô thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại giấy khai sinh. “Việc bố trí cán bộ hỗ trợ giải quyết thủ tục tại khu dân cư vào ngày nghỉ giúp những người đi làm xa, công việc bận rộn như tôi không phải sắp xếp công việc lại chủ động được thời gian, đỡ công đi lại”, anh Tôn chia sẻ.

9 tháng năm 2026, toàn thành phố tiếp nhận hơn 1,6 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã tiếp nhận, giải quyết hơn 1,1 triệu hồ sơ. Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn ở Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đạt 99%, ở cấp xã đạt 97%.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, hiệu quả của mô hình “một cửa di động” không chỉ ở việc đưa hoạt động hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính về khu dân cư mà còn ở khả năng đáp ứng sát hơn nhu cầu của người dân. Tại tổ dân phố Chiền (phường Tiền Phong), sau 10 tuần triển khai mô hình “Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số”, tổ công tác của phường đã hỗ trợ 370 lượt người dân tiếp cận, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 111 lượt được hỗ trợ trực tiếp tại nhà.

Tương tự, sau một tháng triển khai mô hình “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến” tại tổ dân phố Cô Mễ (phường Vũ Ninh), Trung tâm Phục vụ hành chính công phường phối hợp với Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố hỗ trợ hơn 30 người thực hiện thủ tục hành chính, hơn 500 hộ nộp thuế trực tuyến và gần 1 nghìn người tham gia phong trào bình dân học vụ số.

Chị Nguyễn Thị Hương, Tổ trưởng tổ dân phố Cô Mễ cho biết: “Việc tổ chức điểm hỗ trợ ngay tại khu dân cư tạo thuận lợi cho người dân, nhất là người cao tuổi, người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc các nền tảng số. Thông qua hướng dẫn trực tiếp, người dân từng bước nắm được cách kê khai thông tin, thực hiện các thao tác trực tuyến và chủ động hơn khi phát sinh nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính”.

Nhân rộng mô hình

Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính công lưu động tại cơ sở đang mở thêm kênh hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, nhất là người cao tuổi, người ít sử dụng thiết bị thông minh hoặc chưa thành thạo các thao tác trực tuyến. Thông qua hướng dẫn trực tiếp, những vướng mắc trong quá trình kê khai thông tin, chuẩn bị hồ sơ, sử dụng tài khoản và thao tác trên hệ thống dịch vụ công được nhận diện, giải đáp kịp thời hơn. Qua đó, cơ quan chuyên môn có thêm cơ sở hoàn thiện công tác hướng dẫn, tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng thuận tiện, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Lạng Giang cho biết: “Thông qua hoạt động hỗ trợ tại khu dân cư, chúng tôi có điều kiện hướng dẫn trực tiếp, giải đáp những vướng mắc ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ, đồng thời giúp người dân từng bước làm quen với dịch vụ công trực tuyến”.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tổ dân phố Cô Mễ (phường Vũ Ninh) hỗ trợ người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính ngay tại khu dân cư.

Từ thực tế triển khai, việc đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình hỗ trợ tại khu dân cư đang được các địa phương quan tâm. Mới đây, qua kiểm tra thực tế tại tổ dân phố Hoành Mô, Bí thư Đảng ủy phường Lạng Giang yêu cầu cơ quan chuyên môn tổ chức đánh giá hiệu quả sau một tháng triển khai mô hình “Tổ dân phố số gắn với một cửa di động”, từ đó xem xét nhân rộng tại các tổ dân phố khác.

Tại phường Vũ Ninh, Đảng ủy phường cũng yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công báo cáo kết quả triển khai điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại tổ dân phố Cô Mễ, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và điều kiện tổ chức thực hiện để có phương án phát huy hiệu quả mô hình. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy phường Vũ Ninh cho biết: “Cùng với đánh giá kết quả thực hiện, Đảng ủy phường yêu cầu làm rõ những thuận lợi, khó khăn, nhất là việc phối hợp giữa các phòng chuyên môn với lực lượng tại cơ sở. Trên cơ sở đó, lựa chọn phương án tổ chức phù hợp để tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng mô hình, bảo đảm hoạt động hỗ trợ thực chất, từng bước nâng chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân”.