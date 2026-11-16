Một củ gừng làm được nhiều hơn bạn nghĩ: 5 mẹo hữu ích gia đình nào cũng nên thử

Thay vì chỉ sử dụng gừng trong các món ăn, bạn có thể tham khảo 5 gợi ý dưới đây để tận dụng nguyên liệu quen thuộc này hiệu quả hơn.

Pha trà gừng ấm, đổi vị cho đồ uống hằng ngày

Một trong những cách đơn giản nhất để sử dụng gừng là pha trà.

Bạn có thể thử cách làm như sau:

Rửa sạch củ gừng, gọt vỏ nếu muốn rồi thái thành từng lát mỏng.

Cho gừng vào cốc nước sôi, đậy nắp và ngâm ít nhất 10 phút để hương vị tiết ra. Nếu thích vị dịu hơn, bạn có thể thêm một chút mật ong hoặc vài lát chanh.

Trà gừng có vị cay nhẹ, mùi thơm đặc trưng, phù hợp với những người muốn thay đổi khẩu vị đồ uống thường ngày. Gừng cũng là nguyên liệu được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm buồn nôn.

Trà gừng có vị cay nhẹ, mùi thơm đặc trưng

Gừng mọc mầm có thể trồng thành cây xanh

Nếu phát hiện củ gừng trong bếp bắt đầu nhú mầm, bạn chưa cần vội bỏ đi. Những đoạn thân rễ khỏe, có mắt mầm hoàn toàn có thể được tận dụng để trồng thành cây tại nhà.

Bạn nên chọn củ chắc, không bị nhũn hoặc mốc, có mắt mầm rõ ràng. Cắt thành từng khúc dài khoảng 2,5 - 4 cm, mỗi khúc có ít nhất một vài mắt mầm. Sau đó, để mặt cắt khô trong vài ngày trước khi đem trồng.

Đặt đoạn gừng dưới lớp đất tơi xốp, thoát nước tốt, hướng mắt mầm lên trên và duy trì độ ẩm vừa phải. Cây thích hợp với môi trường ấm, có ánh sáng nhưng không nhất thiết phải đặt dưới nắng gắt cả ngày.

Ngoài khả năng cho thu hoạch thân rễ, cây gừng còn có những chiếc lá dài, xanh, tạo cảm giác tươi mát cho ban công hoặc góc vườn. Bạn cũng có thể trồng trong chậu để trang trí không gian sống.

Đun gừng cùng vỏ cam, chanh để tạo hương thơm

Gừng tươi có mùi thơm cay nồng khá đặc trưng. Những mẩu gừng nhỏ còn lại sau khi sơ chế, nếu vẫn tươi và không có dấu hiệu hư hỏng, có thể được tận dụng để tạo hương thơm nhẹ cho căn bếp.

Bạn chỉ cần thái gừng thành lát, cho vào nồi nước và đun liu riu trong thời gian ngắn. Để hương thơm thêm phong phú, có thể kết hợp với vỏ cam hoặc vài lát chanh. Khi nước nóng lên, mùi thơm từ các nguyên liệu sẽ lan tỏa trong khu vực xung quanh.

Cách làm này khá đơn giản, tận dụng được những phần nguyên liệu nhỏ thường bị bỏ quên. Tuy nhiên, cần chú ý theo dõi nồi nước trong suốt quá trình đun, không để nước cạn và tuyệt đối không bỏ mặc bếp đang hoạt động.

Đun gừng cùng vỏ cam, chanh để tạo hương thơm

Tận dụng vỏ gừng làm nguyên liệu ủ phân hữu cơ

Nếu gia đình có thói quen ủ rác hữu cơ tại nhà, vỏ gừng và những phần thân rễ thừa cũng có thể được tận dụng thay vì bỏ vào thùng rác thông thường.

Trước khi cho vào thùng ủ, bạn nên cắt nhỏ phần gừng thừa để hỗ trợ quá trình phân hủy. Có thể phủ thêm một lớp lá khô lên trên nhằm hạn chế mùi và côn trùng. Đống ủ cũng cần duy trì độ ẩm phù hợp và được đảo trộn định kỳ để không khí lưu thông.

Lưu ý, chỉ nên sử dụng những phần gừng còn sạch, không bị mốc, thối hoặc nhiễm bệnh.

Giữ lại thân rễ khỏe để trồng cho mùa sau

Với những gia đình đã trồng gừng trong chậu hoặc vườn nhà, việc thu hoạch không nhất thiết phải lấy toàn bộ thân rễ cùng một lúc. Bạn có thể giữ lại một số đoạn khỏe, có mắt mầm để tiếp tục nhân giống cho lần trồng tiếp theo.

Phần được chọn cần chắc khỏe, không nhũn, không mốc hay có dấu hiệu thối hỏng. Sau khi tách, nên để bề mặt vết cắt khô trước khi bảo quản hoặc trồng lại.

Với gừng trồng trong chậu, bạn cũng có thể thu hoạch một phần thân rễ ở rìa chậu, giữ lại phần còn lại để cây tiếp tục phát triển. Cách làm này giúp duy trì nguồn giống tại nhà, tiết kiệm chi phí mua củ mới mỗi khi muốn trồng thêm.