Một cú click giúp tăng gấp đôi thời lượng pin laptop

Các thiết lập hiệu quả hơn với những dòng máy IPS cũ như Surface Laptop. Ảnh: Foundry.

Nhiều người dùng laptop thường chỉ chuyển máy sang chế độ tiết kiệm pin khi mức năng lượng đã xuống thấp. Tuy nhiên, Windows 11 có một nhóm thiết lập cho phép tối ưu mức tiêu thụ điện ngay từ đầu, thay vì phải điều chỉnh từng tùy chọn.

Người dùng có thể vào Energy recommendations, nằm trong phần Settings, Power & battery. Tại đây, Windows đưa ra một loạt đề xuất nhằm giảm lượng điện máy sử dụng, có thể áp dụng toàn bộ bằng nút “Apply all”.

Các thay đổi không chỉ liên quan đến hiệu suất hệ thống. Windows đồng thời can thiệp vào màn hình, chế độ nghỉ và một số thành phần ngoại vi vốn có thể tiêu thụ điện ngay cả khi người dùng không để ý.

Trong thử nghiệm của PCWorld, tác động của nhóm thiết lập này khá rõ rệt trên một chiếc Surface Laptop. Trước khi tối ưu, máy tiêu thụ khoảng 16-17% pin mỗi giờ trong bài kiểm tra. Sau khi áp dụng các đề xuất, mức tiêu hao giảm xuống còn khoảng 7-8% mỗi giờ, ước tính thời lượng pin tăng từ khoảng 6,25 giờ lên 12,5 giờ.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất liên quan đến màn hình. Windows có thể giảm độ sáng, bật Dynamic Refresh Rate để tự điều chỉnh tần số quét và tắt HDR.

Các thiết lập trong phần Energy Recommendations. Ảnh: PCWorld.

Màn hình thường là một trong những thành phần tiêu thụ nhiều năng lượng nhất trên laptop, đặc biệt với các thiết bị sử dụng màn hình độ phân giải cao, tần số quét lớn hoặc HDR. Vì vậy, giảm độ sáng hoặc hạn chế tần số quét khi không cần thiết có thể mang lại hiệu quả rõ rệt hơn việc chỉ chuyển sang một chế độ tiết kiệm điện.

Windows cũng đề xuất chuyển Power mode sang ưu tiên hiệu quả năng lượng. Thiết lập này có thể hạn chế hiệu suất của CPU trong những tình huống không cần thiết, đổi lại mức tiêu thụ điện thấp hơn.

Ngoài ra, hệ điều hành có thể rút ngắn thời gian trước khi màn hình tắt hoặc máy chuyển sang chế độ ngủ. Thay đổi này đơn giản nhưng hữu ích với những trường hợp người dùng rời khỏi laptop mà quên khóa hoặc tắt máy.

Một số thiết lập khác cũng được gom vào Energy recommendations, chẳng hạn tắt HDR, ngắt nguồn USB khi màn hình tắt hoặc điều chỉnh cách máy xử lý độ sáng màn hình theo nội dung hiển thị.

PCWorld cũng thử nghiệm tính năng trên Asus ZenBook A16. Kết quả cho thấy mức cải thiện thấp hơn Surface Laptop, với thời lượng pin tăng từ khoảng 5,9 lên 7,7 giờ. Điều này cho thấy hiệu quả phụ thuộc đáng kể vào phần cứng, cấu hình ban đầu và cách sử dụng.

Đổi lại, việc tiết kiệm pin luôn đi kèm một số đánh đổi. Giảm độ sáng khiến màn hình khó nhìn hơn trong môi trường sáng, tắt HDR làm giảm chất lượng hiển thị nội dung tương thích, trong khi giới hạn hiệu năng có thể khiến một số tác vụ nặng xử lý chậm hơn.

Do đó, tính năng này phù hợp nhất khi người dùng ưu tiên thời lượng pin, chẳng hạn khi làm việc bên ngoài hoặc không có sạc. Với những lúc cần hiệu suất tối đa, người dùng có thể giữ nguyên các thiết lập hiện tại và chỉ bật những đề xuất phù hợp.

Những thiết lập tưởng như nhỏ cũng có thể cộng dồn thành khác biệt lớn về thời lượng pin. Thay vì chờ đến khi laptop gần hết pin mới bật Battery Saver, người dùng Windows 11 có thể kiểm tra Energy recommendations để xem máy đang lãng phí năng lượng ở đâu.