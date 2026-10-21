Một công việc ở Thung lũng Silicon đòi hỏi 'cày' 24/7 suốt 3 năm

Làn sóng AI khiến các startup tại Silicon Valley không ngại công khai yêu cầu làm việc khắc nghiệt. Ảnh minh họa: Haddy Hartono/Pexels.

Một vị trí chánh văn phòng tại quỹ đầu tư mạo hiểm Khosla Ventures đang gây chú ý tại Silicon Valley khi mô tả tuyển dụng đưa ra lịch làm việc kéo dài, yêu cầu ứng viên sẵn sàng làm việc cả ban đêm và cuối tuần, theo Business Insider.

Theo thông tin tuyển dụng, ứng viên ban đầu được yêu cầu có mặt trực tiếp tại văn phòng từ 8h đến 20h, sẵn sàng làm việc "24/7" khi cần và duy trì cường độ này trong 3 năm.

Vị trí này làm việc trực tiếp với Vinod Khosla, nhà sáng lập Khosla Ventures, quỹ đầu tư mạo hiểm tại Mỹ từng rót vốn vào nhiều công ty công nghệ như OpenAI, Stripe và DoorDash.

"Nếu bạn cần giờ làm việc có thể dự đoán trước, một quy trình được định sẵn hoặc thường xuyên cần người hướng dẫn, công việc này không dành cho bạn", Ryan Batra, Phó chủ tịch phụ trách nhân tài tại công ty đầu tư mạo hiểm, viết trên LinkedIn.

Thông tin tuyển dụng nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trong giới công nghệ. Matteo Franceschetti, nhà sáng lập công ty công nghệ giấc ngủ Eight Sleep, cho biết ông sẽ ứng tuyển nếu không bận điều hành doanh nghiệp. Alexis Ohanian, đồng sáng lập nền tảng Reddit, nhận định đây có thể là công việc làm thay đổi cuộc đời một người.

Làm việc 80 giờ/tuần

Văn hóa làm việc cường độ cao vốn phổ biến tại Silicon Valley, song làn sóng AI khiến các yêu cầu khắt khe ngày càng được công khai trong tuyển dụng. Theo Margaret O'Mara, giáo sư lịch sử tại Đại học Washington (Mỹ), những tin tuyển dụng như của Khosla Ventures đang nói thẳng điều mà trước đây nhiều doanh nghiệp ít công khai. Một số nhà sáng lập startup AI trẻ tuổi thậm chí theo đuổi lịch làm việc "996", tức làm từ 9h đến 21h, 6 ngày/tuần.

Corgi, startup bảo hiểm tại Mỹ, từng yêu cầu một số ứng viên tham gia các đợt làm việc thử kéo dài nhiều ngày, đôi khi bao gồm cả cuối tuần, nhằm kiểm tra khả năng chịu được cường độ công việc. Trong khi đó, một startup khác là LemonLime từng gây chú ý khi đề nghị phỏng vấn những người tham dự một sự kiện giao lưu nếu họ đồng ý xăm hình liên quan đến công ty. Việc tham gia phỏng vấn không đồng nghĩa ứng viên chắc chắn được tuyển dụng.

Bên ngoài văn phòng công ty tại Menlo Park (bang California, Mỹ). Ảnh: Eric Staudenmaier.

Yêu cầu của công ty đầu tư mạo hiểm phản ánh thị trường tuyển dụng công nghệ khó khăn, khi doanh nghiệp có lợi thế trong việc đặt ra những điều kiện khắt khe.

Raheela Anwar, Chủ tịch kiêm CEO Group 360 Consulting, công ty tư vấn doanh nghiệp tại Mỹ, cho rằng đây là thời điểm thuận lợi để Khosla tìm kiếm một ứng viên sẵn sàng chấp nhận yêu cầu cao, bởi người lao động hiện có thể không sở hữu nhiều lựa chọn như trong giai đoạn thị trường tuyển dụng sôi động.

Theo bà, ứng viên sẽ phải cân nhắc liệu vài năm làm việc với cường độ lớn có tạo ra cơ hội nghề nghiệp đủ hấp dẫn trong tương lai hay không. “Điều hấp dẫn không phải là công việc hiện tại, mà là những cơ hội nghề nghiệp mở ra sau này”, Anwar nhận định.

Đổi sức lấy cơ hội nghề nghiệp

Chánh văn phòng từ lâu được xem là một vị trí có thể mở đường đến các chức vụ quản lý cấp cao. Công việc thường kết hợp những nhiệm vụ vận hành như dự họp, chuẩn bị tài liệu với các công việc mang tính chiến lược và hỗ trợ trực tiếp cho lãnh đạo.

Tại công ty đầu tư mạo hiểm, người được tuyển sẽ trực tiếp hỗ trợ Vinod Khosla trong việc đánh giá các cơ hội đầu tư, làm việc với các công ty được quỹ rót vốn và mở rộng mạng lưới quan hệ.

"Bạn sẽ không thể biết mọi lĩnh vực mà tôi làm việc. Điều quan trọng là bạn học nhanh đến đâu, đặt những câu hỏi gì và liệu bạn có thể tư duy từ các nguyên lý nền tảng hay không", Khosla viết trên X.

Tỷ phú công nghệ Vinod Khosla không tìm kiếm những nhân viên chỉ muốn làm việc đúng giờ, hết giờ là về. Ảnh: Anastasiia Sapon/NYT.

Đây cũng là yếu tố khiến vị trí chánh văn phòng hấp dẫn những người muốn trực tiếp quan sát cách một lãnh đạo cấp cao ra quyết định và vận hành tổ chức.

Jason Fried, đồng sáng lập kiêm CEO 37signals, công ty phần mềm tại Mỹ, vốn là người phản đối văn hóa làm việc quá sức trong ngành công nghệ, cũng không phản đối tin tuyển dụng của Khosla. Theo ông, điểm quan trọng là những kỳ vọng đối với ứng viên đã được công bố rõ ràng ngay từ đầu.

"Nếu tôi 25 tuổi, có lẽ đây sẽ là điều tuyệt vời nhất trên đời", Fried nói.

Khosla Ventures không công bố mức lương cho vị trí này. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết Vinod Khosla dự kiến nhận hơn 1.000 hồ sơ ứng tuyển.

Sau những tranh luận xoay quanh tin tuyển dụng, Khosla giải thích thêm rằng công việc thực tế không có quy định cứng về số giờ làm mỗi ngày, nhưng đòi hỏi cường độ rất cao.

"Sự thật là công việc này không có yêu cầu cụ thể về giờ làm, nhưng rất căng. Tôi làm việc 80 giờ mỗi tuần và người này cần theo kịp", ông viết trên X.

Một số người từng đảm nhiệm vị trí này cho rằng kinh nghiệm nhận được có thể bù đắp cho cường độ công việc. Hesam Motlagh, nhà sáng lập startup và giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Stanford (Mỹ), từng làm chánh văn phòng cho Khosla trong giai đoạn 2021-2023.

"Khó có thể diễn tả hết đây là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời đến mức nào", Motlagh viết trên LinkedIn.