Một công ty chứng khoán hạ dự báo VN-Index về mức 1800 điểm chốt năm 2026

Với diễn biến căng thẳng tại Trung Đông vẫn đang dai dẳng, đồng thời dự báo mặt bằng lãi suất sẽ khó xuất hiện xu hướng hạ nhiệt rõ nét trong năm 2026, Chứng khoán KBSV đưa ra quan điểm thận trọng về thị trường chứng khoán trong thời điểm cuối năm.

Cụ thể, KBSV điều chỉnh dự báo tăng trưởng EPS toàn thị trường cho năm 2026 lên mức 33% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ phản ánh mức tăng 200% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của VIC. Nếu loại trừ mức tăng trưởng đột biến này của VIC, tăng trưởng EPS toàn thị trường ở mức 17% so với cùng kỳ.

Đóng góp chính đến từ mức tăng của một số nhóm có tỷ trọng lớn: Bất động sản (+79%), Nguyên vật liệu (+44%) và Hàng tiêu dùng thiết yếu (+27%). Mức tăng trưởng EPS cao, tương đồng với số liệu tăng trưởng kinh tế vĩ mô tích cực, là động lực quan trọng hỗ trợ thị trường trong trung/dài hạn.

Đối với triển vọng thị trường trong quý cuối năm 2026, với đánh giá mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao, kết hợp với xu hướng tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết vẫn sẽ được duy trì, KBSV dự báo vùng điểm hợp lý của chỉ số VN-Index thời điểm cuối năm ở mức 1.800 điểm, tương đương mức tăng gần 2% so với đóng cửa quý 3.

Về mặt định giá, KBSV giảm nhẹ vùng P/E hợp lý của chỉ số VN-Index thời điểm cuối năm xuống 13,2 từ mức 13,5 ở thời điểm hiện tại - phản ánh quan điểm các yếu tố rủi ro sẽ tiếp tục duy trì. Đây là vùng định giá thấp so với bình quân 5 năm, và vùng thấp lịch sử nếu loại bỏ đà tăng đột biến ở nhóm Vingroup từ đầu năm 2025.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu trong giai đoạn cuối năm vẫn chịu áp lực lớn từ xung đột địa chính trị ở Trung Đông và động thái điều hành chính sách của Fed. Đàm phán Mỹ – Iran chưa đạt tiến triển đáng kể, trong khi giao tranh tiếp diễn và hoạt động vận chuyển dầu bị gián đoạn, làm gia tăng rủi ro thiếu hụt nguồn cung và khiến giá dầu được dự báo tiếp tục neo cao trong thời gian tới.

Giá năng lượng duy trì ở mức cao, cùng với áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt rõ rệt, khiến Fed tiếp tục duy trì lập trường thận trọng và không loại trừ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong quý 4.

KBSV duy trì đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026, với GDP dự kiến tăng 85–9,0%, dựa trên kỳ vọng cán cân thương mại cải thiện, dòng vốn FDI tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng và đầu tư công được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, giá năng lượng là rủi ro đáng chú ý, có thể gây thêm áp lực lên cán cân thương mại và lạm phát, qua đó ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng trong thời gian tới.

Áp lực thiếu hụt thanh khoản ngắn hạn đã có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi áp lực huy động vốn trung và dài hạn vẫn hiện hữu khi nhu cầu vốn của nền kinh tế dự kiến ở mức cao.

Do đó, nhìn về cuối năm, KBSV cho rằng lãi suất chưa thể xuất hiện xu hướng giảm rõ rệt, nhưng kỳ vọng có thể ổn định quanh mặt bằng hiện tại nhờ hoạt động giải ngân đầu tư công tiếp tục hỗ trợ dòng tiền và Ngân hàng Nhà nước vẫn còn dư địa điều tiết thanh khoản trong bối cảnh áp lực tỷ giá không lớn và áp lực lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát.

Môi trường đầu tư toàn cầu đang trải qua giai đoạn nhiều biến động xoay quanh các vấn đề nóng như xung đột tại Trung Đông, giá dầu, lạm phát toàn cầu, chính sách tiền tệ của các NHTW lớn trên thế giới, chu kỳ bùng nổ đầu tư lĩnh vực AI… bên cạnh các rủi ro vẫn đang tiềm ẩn bùng phát trở lại như thuế quan, chiến tranh thương mại và các xung đột địa chính trị toàn cầu.

Trong tầm nhìn trung hạn, KBSV cho rằng 2 yếu tố cốt lõi có ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ là xung đột tại Iran và động thái điều hành của FED bởi: Giá dầu dự báo tiếp tục neo cao tạo áp lực lạm phát trong nước và hạn chế dư địa giảm lãi suất; FED được dự báo còn 1 đợt tăng lãi suất trong năm nay nhằm hạ nhiệt rủi ro lạm phát.