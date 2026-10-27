Một công ty chứng khoán báo lãi nhờ tiền gửi và cho thuê toà nhà

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026. Bức tranh kinh doanh của công ty trong kỳ qua cho thấy điểm đáng chú ý trong cơ cấu doanh thu khi mục nghiệp vụ môi giới và tự doanh gần như đóng băng. Thay vào đó, lợi nhuận của doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào mảng đầu tư tài chính và cho thuê tài sản.

Xét về kết quả hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, doanh thu hoạt động từ môi giới hay tự doanh (FVTPL) không phát sinh doanh thu trong kỳ. Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2026, doanh nghiệp này cũng hoàn toàn không ghi nhận bất kỳ khoản doanh thu nào từ mảng hoạt động kinh doanh truyền thống.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính trong quý III/2026 vẫn đạt 5,68 tỷ đồng, phần lớn đến từ lãi tiền gửi không cố định. Bên cạnh đó, thu nhập khác ghi nhận 2,61 tỷ đồng từ việc cho thuê và phân chia doanh thu tòa nhà tại số 246 Cống Quỳnh.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 5,03 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình báo cáo lợi nhuận kế toán trước thuế quý III/2026 đạt 3,22 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 2,57 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng lợi nhuận trước thuế của HBS đạt 12,43 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 9,94 tỷ đồng.

Về mục tiêu kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông HBS năm 2026 đã thông qua mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 34 tỷ đồng. Với luỹ kế doanh thu từ hoạt động tài chính 9 tháng 2026 đạt hơn 15 tỷ đồng, doanh nghiệp mới thực hiện được gần 50% kế hoạch.

Kết quả kinh doanh trên được ghi nhận trong bối cảnh doanh nghiệp đang trải qua giai đoạn biến động mạnh cả về bộ máy lẫn hoạt động. Tháng 6 vừa qua, đại hội cổ đông HBS đã được tổ chức để công bố kết quả rà soát nội bộ, kiểm toán và các giải pháp xử lý những tồn tại ở doanh nghiệp.

Tại Đại hội, bà Trần Mỹ Linh - Chủ tịch Chứng khoán Hoà Bình nhắc lại các vấn đề hiện tại của doanh nghiệp đang phải đối mặt. Trong đó bao gồm việc tạm dừng hoạt động kinh doanh trong năm 2025, cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, doanh thu cốt lõi bằng 0.

HBS hiện phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh doanh từ 2025 đến nay (Ảnh minh hoạ).

Tuy nhiên, bà cho biết việc công ty tạm ngừng hoạt động năm 2025 là "cuộc phẫu thuật chủ động" để cứu doanh nghiệp.

Bà Linh đã cáo buộc ban lãnh đạo cũ (2021 - 2025) có những hành vi rút ruột tài sản, chiếm dụng quỹ bảo trì dự án và trốn thuế. Hiện HBS đã khoanh vùng tài khoản, làm sạch bộ máy với kết quả lợi nhuận 2025 đạt 4,73 tỷ đồng và chuyển hồ sơ sang Cơ quan quản lý Nhà nước.

Đáng chú ý, theo thông tin báo cáo tại Đại hội cổ đông HBS 2026, công ty lỗ sau thuế khoảng 51,7 tỷ đồng trong năm 2025 dù báo cáo tài chính của doanh nghiệp ghi nhận LNST năm 2025 đạt 4,7 tỷ đồng. Theo đó, HBS đã thông qua yêu cầu kiểm toán lại BCTC giai đoạn 2022 - 2024 do các vấn đề tồn đọng của doanh nghiệp.

Cũng tại Đại hội, HBS đã giao cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Tổng giám đốc xây dựng phương án bán thanh lý cổ phiếu trên 481 tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

Ngay sau đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản yêu cầu CTCP Chứng khoán Hòa Bình không được lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, bao gồm việc tự ý bán thanh lý cổ phiếu trên các tài khoản giao dịch chứng khoán.