Một công nhân xây dựng tử vong khi đang sửa chữa nhà

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, khi nhóm thợ đang sửa chữa căn nhà trên tiến hành tháo dỡ một số hạng mục phía trước, phần ô văng bằng bê tông bất ngờ đổ sập. Lúc này anh V.T.T (SN 1992, ngụ xã Xuân Đường) đang làm việc tại công trình và bị khối bê tông đè, mắc kẹt bên dưới.

Ô văng bê tông bị sập trước căn nhà đang sửa chữa.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường An Phước và TP Đồng Nai nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, anh T. đã tử vong.

Tại hiện trường, một mảng ô văng bê tông dài gần 10m phía trước căn nhà đổ xuống, xung quanh có nhiều gạch đá, bê tông và vật liệu xây dựng. Căn nhà đang trong quá trình sửa chữa, một số hạng mục phía mặt tiền đã được tháo dỡ.

Cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ sập ô văng và các điều kiện an toàn trong quá trình sửa chữa căn nhà.