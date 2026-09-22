Một công chức thuế ở Vĩnh Long bị khởi tố

Ngày 22/9, Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Trưởng (48 tuổi, ngụ phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đến Phạm Quốc Trưởng (phải). Ảnh CAVL

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 5/2023 - 6/2025, Trưởng là công chức Thuế cơ sở 5 tỉnh Vĩnh Long.

Bị can được phân công phụ trách công tác tiếp nhận và xử lý đề nghị cấp hóa đơn điện tử. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng đã sử dụng trái phép thông tin tài khoản của 9 hộ kinh doanh để giả mạo, khởi tạo hóa đơn điện tử.

Sau đó, bị can sử dụng tài khoản của lãnh đạo Đội/Tổ và lãnh đạo Thuế cơ sở để thao tác, ký duyệt 441 hóa đơn điện tử nhưng không có phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Số hóa đơn này, Trưởng bán cho nhiều cá nhân, tổ chức.